trüb und nass10°
DE | FR
burger
International
Epstein-Affäre

Nach Epstein-Affäre gerät Französischer Diplomat ins Visier der Justiz

A document that was included in the U.S. Department of Justice release of the Jeffrey Epstein files, photographed Tuesday, Feb. 10, 2026, shows the arrest warrant for Ghislaine Maxwell. (AP Photo/Jon ...
Ein französischer Diplomat ist durch die Epstein-Enthüllungen ins Visier der Justiz geraten.Bild: keystone

Epstein-Affäre: Französischer Diplomat im Visier der Justiz

11.02.2026, 13:1611.02.2026, 13:16

Ein französischer Diplomat ist durch die Epstein-Enthüllungen ins Visier der Justiz geraten. Wie Frankreichs Aussenminister Jean-Noël Barrot mitteilte, hat er die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, um die mutmasslichen Tatsachen prüfen zu lassen.

Ausserdem habe er eine Verwaltungsuntersuchung und ein Disziplinarverfahren eingeleitet. «Die Vorfälle sind äusserst schwerwiegend, ich war entsetzt», sagte Barrot dem Sender RTL.

Keine Verbindung zu Sexualverbrechen

Der zuletzt für eine Tätigkeit in der Privatwirtschaft freigestellte Diplomat soll nach französischen Medienberichten Dutzende Mails mit dem US-Multimillionär und Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ausgetauscht haben, die ihn aber nicht mit dessen Sexualverbrechen in Verbindung bringen.

Vor allem soll es um Geschäfte und Geld gegangen sein, wobei der seinerzeit bei den Vereinten Nationen in New York tätige Diplomat seine Beziehungen genutzt haben soll, um Epstein zu helfen, in höchste Machtkreise vorzudringen. Ausserdem soll er vertrauliche Dokumente an Epstein weitergegeben haben. (sda/dpa)

Mehr zur Epstein-Affäre:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Epstein Reichtum
1 / 7
Epstein Reichtum

Jeffrey Epstein konnte gut reiche Menschen manipulieren.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Demokratische Abgeordnete bezichtigt Trump nach Einsicht in ungeschwärzte Epstein-Files der Lüge
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Deutsche Regierung weist Macrons Vorstoss für EU-Schulden zurück
Die deutsche Regierung weist Forderungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach gemeinsamen Schulden für Investitionen in Europas Wettbewerbsfähigkeit zurück. Diese Forderung lenke vom eigentlichen Problem der mangelnden Produktivität ab, hiess es aus Regierungskreisen.
Zur Story