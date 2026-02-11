trüb und nass
DE | FR
burger
Videos
Video

Demokratin nach Einsicht in ungeschwärzte Epstein-Files: «Trump lügt»

Video: watson/lucas zollinger

Demokratin nach Einsicht in ungeschwärzte Epstein-Files: «Trump lügt»

11.02.2026, 11:3311.02.2026, 11:33

Seit einigen Tagen gewährt das US-Justizministerium ausgewählten Politikerinnen und Politikern unter gewissen Vorgaben Einsicht in eine weniger geschwärzte Version der Akten aus dem Fall Epstein.

In einem Interview mit einem Korrespondenten von Drop Site News erzählte die Demokratin Becca Balint am 9. Februar, dass auch sie «eine halbe Stunde» durch die unredigierten Files stöbern konnte. Balint sitzt für den Bundesstaat Vermont im US-Repräsentantenhaus.

Es sei einfach so widerlich, wie viele Leute über die Geschehnisse Bescheid gewusst hätten, so Balint. Ihre konkrete Recherche während der halben Stunde, die sie mit den Akten hatte, widmete sie konkret einer Behauptung des US-Präsidenten Donald Trump. Und dabei ist sie offenbar auf etwas Belastendes gestossen:

Video: watson/lucas zollinger

Donald Trump hat in der Vergangenheit immer wieder behauptet, seinen Kontakt zu Jeffrey Epstein schon früh abgebrochen zu haben. Er habe ihn sogar aus seinem Club in Mar-a-Lago geschmissen, behauptete der Präsident mehrmals – etwa im Juli letzten Jahres gegenüber dem TV-Sender FOX.

Epstein-Files: 6 Namen aus bislang geschwärzten Dokumenten enthüllt

Laut Balint stimmt dies nicht. «Es ist eine Lüge», behauptet sie gegenüber Drop Site News. Sie hat ausserdem angekündigt, in den kommenden Tagen weitere Recherchen in den Akten anstellen zu wollen.

Donald Trump hat immer wieder behauptet, nichts von Epsteins Machenschaften gewusst zu haben:

Video: watson/Michael Shepherd

(lzo)

Mehr zum Thema:

Weitere aktuelle Videos:

Kälter als in der Antarktis – Kältewelle in New York

Video: watson/Emanuella Kälin

Olympia: Hier staubt die Schweiz vier Medaillen ab

Video: watson/Emanuella Kälin

Demonstrierende werfen mit Dildos bei «ICE»-Protesten

Video: watson/Emanuella Kälin
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die wundersame Welt der amerikanischen Supermärkte
1 / 28
Die wundersame Welt der amerikanischen Supermärkte
Vielleicht ist er auch von einer anderen Welt.
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Tierischer Banküberfall – Rehbock löst in USA Polizeieinsatz aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
So leben die olympischen Athletinnen und Athleten in Milano-Cortina
Am 6. Februar geht's los: Die Olympischen Winterspiele in Milano-Cortina beginnen. Die Athletinnen und Athleten treffen dieser Tage ein. Viele von ihnen zeigen ihr Zuhause für die nächsten Wochen auf Social Media.
Über 3'500 Athletinnen und Athleten messen sich zwischen dem 6. – 22. Februar in Milano-Cortina in 16 Sportarten. 116 Medaillensätze werden unter ihnen verteilt. Doch bis es so weit ist, müssen die Athletinnen und Athleten erst einmal ankommen. Und das passiert dieser Tage: Einige Delegationen sind schon vor Ort und machen sich mit ihrem Zuhause der kommenden Wochen vertraut.
Zur Story