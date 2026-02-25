Nebel
DE | FR
burger
International
Südamerika

Kolumbien: Führender Drogenhändler von «Tren de Aragua»-Bande gefasst

Kolumbien: Führender Drogenhändler von «Tren de Aragua»-Bande gefasst

25.02.2026, 07:0525.02.2026, 07:05

Die kolumbianische Polizei hat einen laut ihren Angaben führenden Drogenhändler der berüchtigten kriminellen Organisation «Tren de Aragua» festgenommen. Jorge Luis Páez Cordero, bekannt unter dem Alias «Cucaracho», werde beschuldigt, den tonnenweisen Versand von Kokain aus Kolumbien und Venezuela nach Mittelamerika, in die Vereinigten Staaten und nach Europa koordiniert zu haben, teilte Polizeichef General William Oswaldo Rincón Zambrano mit. Zudem soll er in der Karibikregion Erpressungen und Entführungen gesteuert sowie Geldwäsche organisiert haben.

Alleged members of the Tren de Aragua sit handcuffed during a preliminary hearing where they face homicide charges, in Santiago, Chile, July 9, 2025. (AP Photo/Esteban Felix) Chile Taking on Tren de A ...
Der aus Venezuela stammende «Tren de Aragua» gilt als eines der einflussreichsten kriminellen Netzwerke der Region.Bild: keystone

«Cucaracho» gilt nach Angaben der Polizei als rechte Hand von «Niño Guerrero», der als Anführer des kriminellen Netzwerks gilt. Auf einem von den Ermittlern veröffentlichten Video ist zu sehen, wie Beamte einer Spezialeinheit Corderos Luxusanwesen in Santa Marta im Norden Kolumbiens betreten und den Verdächtigen im Schlafzimmer überraschen, während er schläft. Gegen ihn lag demnach eine internationale Fahndungsnotiz der Polizeiorganisation Interpol vor. Bei dem Zugriff beschlagnahmten die Beamten vier Mobiltelefone und ein Tablet, die nun ausgewertet werden.

Der aus Venezuela stammende «Tren de Aragua» gilt als eines der einflussreichsten kriminellen Netzwerke der Region und wird mit Drogenhandel, Entführungen und Schutzgelderpressung in Verbindung gebracht. Laut der auf organisierte Kriminalität spezialisierten Plattform «Insight Crime» handelt es sich eher um ein loses Netzwerk verschiedener Gangs als um einen straff geführten internationalen Drogenring.

Tod eines Drogenbosses löst Gewaltwelle in Mexiko aus

Die Festnahme in Kolumbien erfolgte nur kurz nach einer schweren Eskalation der Drogengewalt in Mexiko. Bei einem Militäreinsatz am Sonntag gegen den Chef des Drogenkartells Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes alias «El Mencho», kamen mindestens 74 Menschen bei Gefechten und anschliessenden Ausschreitungen ums Leben. Der Kartellboss wurde ebenfalls tödlich verletzt. Mutmassliche Kartellmitglieder errichteten Strassensperren, zündeten Fahrzeuge an und griffen Geschäfte an. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
1 / 32
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
quelle: keystone / mike stewart
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ausschreitungen in Mexiko nach Tod von El Mecho
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Eklat am Jahrestag: Wie Ungarn die EU mit Milliarden-Veto blamierte
Im Streit um Öl-Lieferungen aus Russland sorgt Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán für einen Eklat am Gedenktag des russischen Angriffs auf die Ukraine: Sein Veto könnte weitreichende Folgen haben.
Eigentlich hätten sie mit einem Geschenk anreisen wollen. Doch anstatt pünktlich auf den Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine einen 90-Milliarden-Euro-Kredit freizugeben und das 20. Sanktionspaket zu verabschieden, standen die Europäer am Dienstag in Kiew mit leeren Händen da. «Die EU-Staats- und Regierungschefs haben ihr Wort gegeben. Und dieses kann nicht gebrochen werden», sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen entschuldigend in Richtung des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski. Und sie versprach:
Zur Story