sonnig
DE | FR
burger
International
Epstein-Affäre

Neue Epstein-Akten scheinen Foto von Ex-Prinz Andrew zu bestätigen

Prince Andrew and Virginia Roberts Prince Andrew smiling as he stands with his left arm around the waist of a young Virginia Roberts now Virginia Giuffre. It is alleged to have been taken in early 200 ...
Das berüchtigte Foto mit dem damaligen Prinzen Andrew, Virginia Giuffre (Mitte) und Ghislaine Maxwell.Bild: www.imago-images.de

Epstein-Akten sprechen für Echtheit von berüchtigtem Foto

05.02.2026, 16:1105.02.2026, 16:11

E-Mail-Verläufe aus den Epstein-Akten legen die Echtheit eines inzwischen berüchtigt gewordenen Fotos vom früheren Prinzen Andrew und Epstein-Opfer Virginia Giuffre nahe.

Die inzwischen verstorbene Giuffre hatte Andrew vorgeworfen, sie mehrmals missbraucht zu haben – unter anderem 2001 in London, als sie noch minderjährig war.

Damals soll das Bild im Haus von Epstein-Gehilfin Ghislaine Maxwell entstanden sein, wo der Übergriff stattgefunden haben soll. Andrew stritt die Vorwürfe stets ab. Eine Zivilklage Giuffres in den USA endete jedoch in einem Berichten zufolge millionenschweren Vergleich.

Das Foto zeigt den Prinzen mit einem Arm auf Giuffres Hüfte, daneben ist Maxwell zu sehen. Maxwell hatte das Foto in einem Interview aus dem Gefängnis heraus als «Fake» bezeichnet. Sie wurde wegen ihrer Rolle in dem vom US-Multimillionär Jeffrey Epstein über Jahre betriebenen Missbrauchsring zu 20 Jahren Haft verurteilt.

Ex-Prinz Andrew, der jahrelang eine enge Freundschaft mit Epstein pflegte, behauptete, sich nicht an Giuffre erinnern zu können, und säte in einem BBC-Interview ebenfalls Zweifel an der Echtheit des Fotos.

Andrews Beteuerungen werden weiter untergraben

Doch ein E-Mail-Verlauf in den nun vom US-Justizministerium veröffentlichten Akten legt etwas anderes nahe. Darin scheint sich Maxwell mit Jeffrey Epstein über eine Einlassung vor Gericht auszutauschen und sowohl die Begegnung zwischen Giuffre und Andrew als auch das Foto zu bestätigen.

«Im Jahr 2001 war ich in London, als (Name geschwärzt) eine Reihe von Freunden von mir traf, einschliesslich Prinz Andrew. Es wurde ein Foto für sie gemacht, damit sie es Freunden und Familie zeigen konnte», heisst es in mehreren Fassungen eines Texts, den eine «G Maxwell» an einen «jeffrey E.» schickte. Die Darstellung deckt sich mit der Giuffres, um deren Vorwürfe es zweifellos in dem Text geht.

Andrews Beteuerungen, Giuffre niemals getroffen zu haben, werden damit weiter untergraben. Der jüngere Bruder von König Charles III. verlor im Laufe der Zeit durch die Vorwürfe sowohl seine Rolle als offizieller Vertreter des Königshauses als auch alle Ehren, militärische Ränge und Titel.

Auch der durch Geburt erworbene Titel «Prinz» wurde ihm von Charles aberkannt. Er heisst nun nur noch Andrew Mountbatten-Windsor. Zudem musste er aus dem luxuriösen Anwesen Royal Lodge auf dem Gelände von Schloss Windsor ausziehen.

Giuffres Bruder Sky Roberts bezeichnete die E-Mail als wichtigen Beweis dafür, dass seine Schwester die Wahrheit gesagt habe. «Ghislaine hat nicht nur das Foto erwähnt, sondern auch bestätigt, dass es in dem Haus war, das Virginia erwähnte», sagte er der BBC und fügte hinzu: «Ich möchte das als Moment nutzen, um die Leute daran zu erinnern, Überlebenden Glauben zu schenken.» (sda/dpa)

Mehr zu Virginia Giuffre:

Kommentar
Der Prinz missbrauchte sie als Minderjährige: Virginia Giuffres todtrauriges Buch
Weitere News zu den Epstein-Files:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Epstein-Files vom 30.01.2026
1 / 8
Epstein-Files vom 30.01.2026
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump-Ankunft in Grossbritannien – er wird mit Epstein-Fotos auf Schloss Windsor begrüsst
Video: ch media
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Iran: Verhandlungen mit USA am Freitag im Oman
An diesem Freitag will der Iran nach eigenen Angaben mit den USA im Oman neue Verhandlungen beginnen. Die Atomgespräche seien für 10:00 Uhr (Ortszeit) in der omanischen Hauptstadt Maskat geplant, schrieb Aussenminister Abbas Araghtschi auf der Plattform X. «Ich bin unseren omanischen Brüdern dankbar, dass sie alle notwendigen Vorkehrungen getroffen haben», fügte der Minister hinzu.
Zur Story