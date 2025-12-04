wechselnd bewölkt
EU lockert Gentech-Regeln für Lebensmittel in Supermärkten

Mit modernen Gentechnikverfahren veränderte Lebensmittel sollen in der EU künftig ohne spezielle Kennzeichnung im Supermarkt verkauft werden können.
04.12.2025, 04:4104.12.2025, 04:41

Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich in Brüssel darauf, entsprechende Züchtungen in vielen Fällen von bislang strengen EU-Gentechnikregeln auszunehmen, wie beide Seiten in der Nacht zu Donnerstag mitteilten.

abbs Verschiedene Sorten Milch Molkerei Produkte Kaese Joghurt Pudding Schafskaese Butter liegen in Becher Folie Flaschen verpackt im Kuehlregal Regalen Uebersicht beim Discounter Aldi Nord 08.2025 Ha ...
Ein Regal von Detailhändler Aldi in Deutschland.Bild: www.imago-images.de

Die neuen Vorgaben müssen noch vom EU-Parlament und den EU-Staaten bestätigt werden. Normalerweise ist das Formsache, wenn sich die Unterhändler der Institutionen zuvor auf einen Kompromiss geeinigt haben.

Für solche Lebensmittel gelten aber weiterhin dieselben Sicherheitsvorgaben wie für Züchtungen, die etwa durch Kreuzung und Auslese entstanden sind. Im Zweifel kann eine etwa durch die Gen-Schere Crispr/Cas veränderte Pflanze nicht von einer natürlichen Züchtung unterschieden werden.

Besseres Obst und Gemüse?

Befürworter erhoffen sich durch die Veränderungen Obst- und Gemüsesorten, die ertragreicher, resistenter gegen den Klimawandel und nährstoffreicher sind. Forschende erwarten zudem eine einfachere Forschung durch weniger strenge Vorgaben.

In anderen Weltregionen gibt es bereits lockere Regeln, Vertreter von Parlament und EU-Staaten setzen deswegen auch auf eine bessere Wettbewerbsfähigkeit für Landwirte.

Kritiker wollten Kennzeichnungspflicht

Kritiker fordern unter anderem, dass Verbrauchern eine Wahlfreiheit gelassen werden sollte, ob sie solche Lebensmittel konsumieren möchten oder nicht. Gentechnikfrei soll in Zukunft auch weiterhin die Biolandwirtschaft bleiben. Jedoch soll es laut Parlament kein Verstoss darstellen, wenn es um ein «technisch unvermeidbares Vorhandensein» von Gentechnik geht.

Grundsätzlich sind mit Gen-Scheren sowohl kleine als auch deutlich grössere Eingriffe möglich. Für weitergehende Eingriffe in Pflanzen gelten auch in Zukunft strengere Regeln – etwa, wenn artfremde Gene in eine Pflanze eingebracht werden. Das ist beispielsweise der Fall, wenn Gene aus einem Bakterium in eine Maispflanze eingeführt werden. (sda/dpa)

