Durchgestrichenes TIR-Schild: Am Lkw muss erkennbar sein, wenn keine Waren im TIR-Verfahren transportiert werden.

Das bedeutet das TIR-Schild am Lkw – einige haben es, andere nicht

Manchmal ist es durchgestrichen, manchmal nicht: das blaue TIR-Schild an Lkw. Wie es aussehen muss, ist genau vorgeschrieben. Und auch, wann genau es verwendet werden muss.

Es sind drei Buchstaben an Front und Heck vieler Lkw, die so manchem Autofahrer ein Rätsel aufgeben: Wofür steht TIR? Und was bedeutet das Kürzel?

Dafür steht TIR

«Die drei Buchstaben stehen für den französischen Begriff ‹Transport Internationaux Routiers›, der so viel bedeutet wie ‹Internationaler Strassenverkehr›», sagt Thorsten Peter von der Sachverständigenorganisation KÜS. TIR ist ein zollrechtliches Versandverfahren. Das entsprechende blaue Schild ist auf langen Fahrten vorgeschrieben, wenn Waren im TIR-Verfahren vorübergehend in ein anderes Land eingeführt beziehungsweise durch dieses Land hindurch transportiert werden.

Der Nutzen des Verfahrens: Der Frachtraum wird verplombt, sodass er unterwegs nicht geöffnet werden kann. Zollkontrollen sind deshalb nur im Start- und Zielland nötig. Dadurch wird viel Aufwand und Geld gespart.

Dass ein Lkw keine Waren im TIR-Verfahren transportiert, muss ebenfalls erkennbar sein. Der Fahrer muss dann beispielsweise die Schilder abnehmen oder einklappen. Deshalb sieht man manchmal auf der Autobahn ein durchgestrichenes TIR-Schild am Heck eines Lkw.

Aber keine Regel ohne Ausnahmen: So können beispielsweise auch Tiere im TIR-Verfahren transportiert werden – obwohl dann der Frachtraum nicht per Plombe oder Zolldraht verschlossen werden kann, da die Tiere artgerecht versorgt werden müssen.

Das TIR-Verfahren wird in rund 60 Staaten praktiziert, darunter die gesamte EU .

So muss das Schild aussehen

Zur Beschaffenheit des Schildes gibt es genaue Vorgaben. Die Tafel muss 25 cm mal 40 cm messen. Ihre weissen Buchstaben in lateinischer Schrift sollen 20 cm hoch sein. Ausserdem sollte das Schild stabil gefertigt sein, ein Aufkleber gilt nicht.

Das TIR-Schild muss 25 cm mal 40 cm messen.

Selbst das Blau des Schildes ist genau definiert: Es soll ein Farbton mit der Bezeichnung RAL 5017 sein.

