Trump gibt im Kampf gegen Drogen Anweisung für Militäreinsatz

KEYPIX - epa12248043 An armored combat vehicle with the US flag behind a metal fence in Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico, 18 July 2025 (issued 19 July 2025). Using taller and more resistant steel stru ...
US-Präsident Trump geht an der mexikanischen Grenze gegen Drogenkartelle vor.Bild: keystone

Trump bewilligt Militäreinsatz gegen Drogenkartelle

Das Militär soll der Trump-Regierung beim Kampf gegen die Drogenkartelle helfen. Der US-Präsident soll eine entsprechende Anweisung ans Pentagon unterschrieben haben.
08.08.2025, 16:5308.08.2025, 17:20
Gewisse lateinamerikanische Drogenkartelle sind bereits als terroristische Gruppen eingestuft worden. Nun geht US-Präsident Trump einen Schritt weiter. Wie die New York Times mit Verweis auf nahestehende Quellen berichtet, soll Trump eine Anweisung ans Pentagon unterschrieben haben, die den Start eines Militäreinsatzes bewilligt.

Ungeklärte Fragen

Es sei der bisher extremste Schritt im Kampf gegen illegale Drogen, heisst es im Bericht. Zwar erhält das Militär damit eine offizielle Grundlage für direkte Militäroperationen auf dem Meer und ausländischem Boden, doch viele Fragen seien noch nicht geklärt.

So ist etwa unklar, ob es sich um Mord handeln würde, wenn Soldaten Zivilisten, also auch mutmassliche Kriminelle, töten, die keine akute Bedrohung darstellen.

Trumps Kampf gegen die Drogenkartelle

Trump bekämpft die Drogenkriminalität seit längerem mit harten Massnahmen. Schon vergangenen November hatte er davon gesprochen, dass militärische Schläge gegen die Kartelle möglich seien. Kurz nach seinem Amtsantritt Anfang Jahr wurde zudem bekannt, dass Drogenkartelle als fremde Terrororganisationen eingestuft werden sollen. (vro)

Donald Trump droht mexikanischen Drogenkartellen mit Krieg
