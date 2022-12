Eva Kaili nach Korruptionsskandal im EU-Parlament vorläufig entmachtet

Am Freitag waren in Brüssel insgesamt fünf Menschen festgenommen worden. Nebst Kaili, die bislang eine der 14 Vizepräsidentinnen und -Präsidenten des Parlaments war, wurde auch ihr ebenfalls im EU-Parlament tätiger Lebensgefährte verhaftet.

Kaili war am Freitag von der belgischen Polizei festgenommen worden. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola entzog der 44-Jährigen «mit sofortiger Wirkung alle Befugnisse, Pflichten und Aufgaben» als ihre Stellvertreterin, wie eine Sprecherin Metsolas am Samstagabend mitteilte.

Am Samstag hat eine Anti-Korruptionsaktion im Europäischen Parlament mit Verbindungen zu Katar heftige Reaktionen in Brüssel ausgelöst. Der wegen Korruptionsvorwürfen festgenommenen EU-Abgeordnete Eva Kaili wurden nun alle Befugnisse entzogen.

Der Prinz, der Koch und die Tunnels in der Schweiz – pikante Details im Reichsbürgerfall

Es hätte der perfekte Plan für einen politischen Putsch sein sollen, was die Patriotische Union plante. Doch am Mittwoch wurde bekannt, dass die deutsche Bundesanwaltschaft die Pläne des terroristischen Armes der deutschen Reichsbürgerbewegung durchkreuzte: 25 Menschen wurden in Deutschland sowie in Italien und Österreich festgenommen. Unter ihnen eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und ein Prinz.