Von der Leyen will Unterstützung des EU-Parlaments für «Neustart»

Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat im Europaparlament für einen neuen Aufbruch in Europa geworben. «Ich bitte um ihre Unterstützung für einen Neustart», sagte von der Leyen am Mittwoch in Strassburg.

Die EU stehe in den kommenden Jahren durch den Klimawandel und die Digitalisierung vor einem tiefgreifenden Wandel, der jeden Teil der Gesellschaft erfassen werde. Der Übergang werde «nicht einfach», Europa müsse deshalb «mutig» die Herausforderungen annehmen, sagte von der Leyen.

So gebe es im Kampf gegen den Klimawandel angesichts der spürbaren Auswirkungen «keine Zeit mehr zu verlieren», sagte sie. Der Übergang müsse aber «gerecht» gestaltet werden und alle Bereiche der Gesellschaft mitnehmen. Nötig seien deshalb massive Investitionen, um diesen Wandel zu bewerkstelligen.

Die Abgeordneten im EU-Parlament stimmen am Mittag über von der Leyens neue Kommission ab. Bekommt sie grünes Licht, kann sie am 1. Dezember die Arbeit aufnehmen. Nötig ist eine einfache Mehrheit der an der Abstimmung teilnehmenden Abgeordneten. Bei ihrer Wahl zur künftigen Kommissionspräsidentin im Juli hatte von der Leyen selbst im EU-Parlament nur eine äusserst knappe Mehrheit erzielt. (aeg/sda/afp)

