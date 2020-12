International

Faktencheck zum Corona-Impfvideo ohne Nadel



Nein, in Israel werden die Leute nicht ohne Spritze und ohne Impfstoff geimpft

Zurzeit kursiert im Netz ein Video, welches einen Mann beim Impfen ohne Nadel und Impfstoff zeigt. Wir erklären euch, was es mit dem Video auf sich hat.

Was wird behauptet?

Im Netz kursiert aktuell ein Video mit der Überschrift «How long will we be sheep» (wie lange werden wir Schafe sein), was vermutlich eine Anspielung darauf ist, dass wir uns alle brav impfen lassen, aber hinters Licht geführt würden.

Der Grund für die Behauptung: Auf dem Video ist ein älterer Mann zu sehen, der von einer Pflegefachfrau ohne Nadel und ohne Impfstoff geimpft wird.

Video: watson

Unsere Analyse

Falscher Kontext. Tatsächlich sieht es auf dem Video so aus, als würde der Mann ohne Spritze und ohne Impfstoff geimpft werden.

Wie wir herausgefunden haben, handelt es sich beim Video aber nur um einen kurzen Ausschnitt. Die Originalversion dauert 1 Minute und 11 Sekunden. Die verkürzte Version nur 29 Sekunden. Beim Original sieht man, wie der Mann zuvor samt Spritze und Impfstoff geimpft wurde.

Die ganze Geschichte

In einem Facebook-Forum macht ein Video die Runde, welches einen älteren Mann beim Impfen zeigt. Während des Impfens soll der Mann die Bürger dazu aufgefordert haben, sich nun auch impfen zu lassen.

Das alleine ist natürlich noch kein gefundenes Fressen für Impfgegner, sondern die Tatsache, dass auf dem Video eine Spritze ohne Nadel und ohne Impfstoff zu sehen ist.

screenshot aus facebookgruppe PLANDEMIJA

Wie sich später herausstellte, handelt es sich beim Video aber nur um einen kurzen Ausschnitt des Videos.

Der ältere Mann, Beni Ben Muvchar, der Vorsitzende eines Regionalverbands in Israel, wurde tatsächlich mit Nadel und Impfstoff vor der Kamera geimpft. Er soll aber darum gebeten haben, nochmals eine Aufnahme zu machen. Da war der Impfstoff schon leer. Dass das Video danach zugeschnitten werden und auf Plattformen rund um den Globus landen könnte, damit hat er wohl nicht gerechnet.

Um klarzustellen, dass er die Impfdosis wirklich erhalten hatte, luden verschiedene israelische Portale nun das ganze Videomaterial hoch. Mit der Überschrift: Genug Fake News!

Die wichtigste Quelle für diesen Faktencheck: scoops.rotter.net, lan2lan.sta2sim, ben.benmuvhar.

