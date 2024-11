«Dawson's Creek»-Star James van der Beek an Krebs erkrankt

Schauspieler James van der Beek ist an Darmkrebs erkrankt. Dies bestätigte der 47-Jährige am Sonntag auf Instagram, nachdem die Nachricht zuvor schon in Boulevardmedien die Runde gemacht hatte.

Schauspieler James van der Beek kämpft gegen Krebs. Bild: www.imago-images.de

«Bis jetzt habe ich mich privat damit auseinandergesetzt, mich behandeln lassen und mich mehr denn je auf meine Gesundheit konzentriert», schreibt van der Beek. Er habe eigentlich in einem Medienbericht ausführlich über seine Krankheit erzählen wollen, sei aber durch die Boulevard-Gerüchte gezwungen worden, dies vorzuholen,

«Ich bin in einer guten Verfassung und fühle mich stark», zeigte sich der US-Amerikaner optimistisch. Zudem kündigte er an, bald weiter über seinen Gesundheitszustand informieren zu wollen.

James van der Beek (hinten) in seiner Rolle als Dawson Leery. Bild: Getty Images North America

James van der Beek erlangte um die Jahrtausendwende herum weltweite Bekanntheit, als er in der Serie «Dawson's Creek» als Dawson Leery die Hauptrolle spielte. Seit 2010 ist der 47-Jährige mit Kimberly Brook verheiratet. Die beiden haben vier Töchter und zwei Söhne. (dab)