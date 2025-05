Goldene Palme in Cannes für Jafar Panahi

Die 78. Filmfestspiele sind am Samstagabend mit der Verleihung der Goldenen Palme und weiteren Auszeichnungen zu Ende gegangen. Die Veranstaltung fand wie geplant statt, nachdem es in Cannes am Samstag vorübergehend einen grösseren Stromausfall gegeben hatte.

Jetzt bekommen die Investoren Angst vor Trump

Die Zinsen für die Staatsanleihen steigen, der Dollar bleibt schwach und an der Aktien-Börse geht die Furcht vor neuen Zöllen um.

Könnt ihr euch an Liz Truss erinnern? Die britische Premierministerin, deren Amtszeit kürzer war als die Zeitspanne, in der ein Salatkopf verwelkt? Sie wurde bekanntlich von den sogenannten «bond vigilants» aus dem Amt gejagt. Will heissen: Die Zinsen für die Staatsanleihen auf der Insel schossen in kurzer Zeit so massiv in die Höhe, dass eine Staatspleite drohte.