Bruce Willis beendet seine Karriere – wegen gesundheitlicher Probleme

Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow war angeblich im umkämpften Mariupol – und soll von Präsident Putin einen höheren militärischen Rang erhalten haben. Was dahinterstecken könnte.

Wladimir Putin hat offenbar seinen Statthalter in Tschetschenien, Ramsan Kadyrow , befördert. Zugleich behauptete dieser am Dienstag, in der ukrainischen Stadt Mariupol zu sein. Die «spezielle Militäroperation», wie der Krieg gegen die Ukraine vonseiten des Kremls bezeichnet wird, verlaufe plangemäss, schrieb Kadyrow in der Nacht auf seinem Telegram-Kanal. Er habe sich bei einem Besuch vor Ort persönlich ein Bild von der Lage gemacht.