«Star Trek»- Drehbuchautor Roberto Orci ist tot

Die Belegschaft der «Star Trek» dürfte nun ein Glas auf Roberto Orci erheben. Bild: keystone

Der Hollywood-Drehbuchautor Roberto Orci ist im Alter von 51 Jahren gestorben. Er sei am Dienstag in seinem Zuhause in Los Angeles einer Nierenerkrankung erlegen, bestätigte sein Manager Mike De Trana der «Los Angeles Times».

Zu den bekanntesten Arbeiten des 1973 in Mexiko geborene Orci zählt die Mitarbeit an den Drehbüchern für die 2009, 2013 und 2016 erschienenen «Star Trek»-Kinofilme. Auch an weiteren Blockbustern wie «Transformers: Die Rache» oder «Alias» wirkte er mit, daneben produzierte er Fernsehserien wie «Fringe: Grenzfälle des FBI» und «Hawaii Five-O». Die Fantasy-Serien «Xena: Die Kriegerprinzessin» und «Herkules» in den späten 1990ern waren seine Anfänge in der Fernsehproduktion.

Visionärer Geschichtenerzähler

Orci sei ein visionärer Geschichtenerzähler mit einem «grenzenlosen Herzen und einer wundervollen Seele» gewesen, heisst es in einer Stellungnahme seines Bruders J.R. Orci, die mehreren US-Medien vorlag. «Aber jenseits seines kreativen Talents war er ein mitfühlender Freund, der sein Leben auf Eis legte, um einem Fremden zu helfen, und in seinem Zuhause einen Platz für den am meisten übersehenen Welpen im Tierheim zu finden.»

«Ruhe in Frieden, Kumpel», nahm der Schauspieler und «Star Trek»-Weggefährte Karl Urban in einer Instagram-Story Abschied. Sein herzliches Beileid gelte der Familie und geliebten Menschen von «Bob» Orci.

Nach Angaben des Branchenportals «Deadline» hinterlässt Orci neben seinen Eltern und Geschwistern auch einen Hund namens Bogey. 2024 war Orci mit gerichtlichen Auseinandersetzungen mit seiner getrennt lebenden Ehefrau, der Schauspielerin Adele Heather, in die Schlagzeilen geraten. (sda/dpa/lyn)