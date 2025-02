Das ist der Dumbledore-Schauspieler für die «Harry Potter»-Serie

Film-News

Die Harry-Potter-Fernsehserie hat offiziell ihren Schulleiter der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei gefunden.

John Lithgow bestätigte kürzlich gegenüber «ScreenRant», dass er Ja zur Rolle des Albus Dumbledore in der kommenden HBO-Verfilmung der erfolgreichen Bücher von J. K. Rowling gesagt hat. Anfang Monat berichteten mehrere Medien, dass Lithgow für die Rolle im Gespräch sei.

«Nun, es kam völlig überraschend für mich», sagte 79-jährige Amerikaner. «Ich fürchte, dass das nächste Projekt das letzte Kapitel meines Lebens bestimmen wird. Aber ich bin sehr aufgeregt. Einige wunderbare Menschen wenden sich wieder ‹Harry Potter› zu. Ich werde bei der Abschlussparty etwa 87 Jahre alt sein, aber ich habe Ja gesagt.»