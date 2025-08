Krissy Barrett wird die erste Chefin der australischen Bundespolizei

Die erste Chefin der Bundespolizei Australiens, Krissy Barrett. screenshot: youtube

Australiens Bundespolizei bekommt erstmals Chefin

Australien bekommt zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Frau zur Chefin der Bundespolizei. Krissy Barrett soll die Rolle Anfang Oktober übernehmen, wie australische Medien berichteten. Sie blickt auf eine 25-jährige Karriere in der Strafverfolgung zurück – unter anderem im Zuge der tödlichen Terroranschläge auf der indonesischen Insel Bali, bei denen 2002 mehr als 80 Australier ums Leben gekommen waren.

«Gibt keine grössere Ehre»

Premierminister Anthony Albanese sprach von einer historischen Ernennung – sowohl für die australische Regierung als auch für die Bundespolizei (Australian Federal Police). Dort arbeiten mehr als 8'000 Menschen in rund 30 Ländern.

«Es gibt keine grössere Ehre, als die Uniform derer zu tragen, die den Australiern dienen und sie schützen», sagte Albanese. Barrett sagte, sie hätte nie gedacht, dass sie die wichtige Behörde eines Tages leiten werde und versprach, dem wichtigen Amt Ehre zu machen.

Erst im Juni war bekanntgeworden, dass auch in Grossbritannien erstmals in der Geschichte des Auslandsgeheimdienstes MI6 mit Blaise Metreweli eine Frau den Chefposten übernimmt. Eine Frau an der Spitze des legendären Geheimdienstes gab es bisher nur in den James-Bond-Filmen, wo Schauspielerin Judi Dench von 1995 bis 2015 mehrfach die fiktionale M verkörperte. (sda/dpa)