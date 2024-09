Harvey Weinstein vom Gefängnis ins Krankenhaus: Notoperation am Herzen

Harvey Weinstein aus Gefängnis ins Krankenhaus: Notoperation am Herzen

Mehr «International»

Der ehemalige Filmproduzent Harvey Weinstein befindet sich nach Angaben seines Anwaltes in einem New Yorker Krankenhaus zur Notoperation am Herzen, wie BBC mitteilte.

Sein Anwalt Arthur Aidala gab bekannt, dass Weinstein am Montagmorgen (Ortszeit) aus dem Rikers Island Gefängnis in das Bellevue Krankenhaus gebracht wurde. Weitere Details sind nicht bekannt.

Der 2020 verurteilte Sexualstraftäter leidet an mehreren gesundheitlichen Problemen. In den vergangenen Jahren musste er deshalb mehrmals ins Krankenhaus. Erst im Juli wurde er wegen einer Covid-Erkrankung und einer doppelten Lungenentzündung behandelt.

Der 72-Jährige soll in dieser Woche für ein Wiederaufnahmeverfahren erneut vor Gericht erscheinen. Seine Verurteilung war im April 2024 aufgehoben worden, da der Richter befunden hatte, dass Weinstein keinen fairen Prozess erhalten hatte.

(hkl)

Update folgt ...