Französischer Velotourist in Iran vermisst – Festnahme vermutet

Zugleich sorgt die Inhaftierung des französischen Lehrerpaars Cécile Kohler und Jacques Paris für diplomatische Spannungen – sie beschäftigte sogar Präsident Emmanuel Macron, der Iran kürzlich mit «Vergeltungsmassnahmen» drohte. Frankreich verschärfte den Ton gegenüber Teheran in den zurückliegenden Monaten. Im Januar wurde Irans Botschafter in Paris einbestellt. Im März kam ein Franzose nach 887 Tagen Haft in Iran frei .

Russische Drohnen auf zivile Ziele – Toter in Odessa, Kinder in Charkiw verletzt

Welchen Anteil hat Donald Trump an der Flutkatastrophe in Texas?

Dutzende Menschen sind in Texas nach einer Sturzflut gestorben. Offenbar hatten die Behörden dort zu wenig Personal – wegen Präsident Trump?

US-Präsident Donald Trump ist nach der tödlichen Flutkatastrophe in Texas wegen früherer Kürzungen beim Wetterdienst in die Kritik geraten. Laut dem US-Sender CNN und der Zeitung «Texas Tribune» sollen während seiner Amtszeit Hunderte Meteorologen in den vorzeitigen Ruhestand geschickt worden sein, was die Warnfähigkeit der Behörden geschwächt habe.