Frankreich will Atomkraftwerke besser für Hitzewellen rüsten

Zugleich will der Stromkonzern sparsamer mit Kühlwasser umgehen, sagte die Managerin der Zeitung. Getestet werden solle ein Verfahren, mit dem der an den Kühltürmen entstehende Wasserdampf aufgefangen wird und erneut als Kühlwasser verwendet werden kann. (sda/dpa)

«Heute sind unsere Speicherkapazitäten mehr als ausreichend, aber wenn wir in die Zukunft blicken, müssen wir unsere Margen erhöhen», sagte die EDF-Expertin. In der Tat könnte EDF künftig gezwungen sein, seine Reaktoren zurückzuschalten, um die Erwärmung der Flüsse bei Hitzewellen zu begrenzen. Seit Anfang der 2000er Jahre beliefen sich die Verluste aus diesen Umweltgründen auf 0.3 Prozent der Stromerzeugung des Konzerns. Nach den Prognosen von EDF steigen diese Verluste bis 2050 auf 1.5 Prozent an.

Ein französisches AKW in Petit-Caux, nahe der Stadt Dieppe in der Normandie.

Der Konzern prüfe Investitionen in Speicherkapazitäten für Kühlwasser, das während einer Hitzewelle wegen zu hoher Temperaturen nicht in die Flüsse zurückgeleitet werden könne, sagte EDF-Umweltdirektorin Cécile Laugier der Zeitung «Les Echos». Im vergangenen Hitze-Sommer waren für einige Atomkraftwerke vorübergehende Ausnahmeregelungen nötig, um beim Rückleiten von Kühlwasser eine etwas höhere Wassertemperatur praktizieren zu können. Damals hatte es Sorgen um die Versorgungssicherheit gegeben.

Die zu elf Jahren Haft verurteilte frühere US-Bluttest-Unternehmerin Elizabeth Holmes muss jetzt doch bald ihre Gefängnisstrafe antreten.

Der zuständige Bundesrichter Edward Davila ordnete am Mittwoch im kalifornischen San José an, dass Holmes sich am 30. Mai den Gefängnisbehörden stellen muss. Am Vorabend hatte ein Berufungsgericht einen Antrag der 39-Jährigen auf Haftverschonung während des laufenden Berufungsverfahrens abgelehnt.