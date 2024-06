Generalsekretär von Reporter ohne Grenzen gestorben

Deloire hatte den Posten des Generalsekretärs der Organisation seit 2012 inne. Er habe sie hin zu einem globalen Meister der Verteidigung des Journalismus gewandelt, hiess es in dem Schreiben von Reporter ohne Grenzen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb auf X, Deloire habe den Journalismus im Herzen getragen und ohne Pause für Informationsfreiheit und die demokratische Debatte gekämpft. «Sein universeller Kampf bleibt der unsere.» (hkl/sda/dpa)

Der langjährige Generalsekretär der Organisation Reporter ohne Grenzen, Christophe Deloire, ist tot. Deloire starb am Samstag im Alter von 53 Jahren nach einer Krebserkrankung, wie die Organisation mitteilte. «Christophe Deloire war ein unermüdlicher Verteidiger der Freiheit, Unabhängigkeit und Pluralität der Presse auf jedem Kontinent, in einem Kontext des Informationschaos», würdigte Reporter ohne Grenzen (RSF) den Verstorbenen. «Der Journalismus war der Kampf seines Lebens, den er mit unerschütterlicher Überzeugung focht.»

