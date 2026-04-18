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LIbanon: Französischer Soldat bei UN-Mission getötet

Französischer Soldat bei UN-Mission im Libanon getötet

18.04.2026, 15:0618.04.2026, 15:06
French U.N. peacekeepers deploy at the Suluki Valley, south Lebanon, Wednesday, Aug. 20, 2025. (AP Photo/Hussein Malla) Lebanon UNIFIL Israel
Französische UNIFIL-Soldaten im Libanon. (Archivbild, August 2025)Bild: keystone

Im Libanon ist ein französischer Soldat der UN-Mission UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) getötet worden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bestätigte den Tod des Soldaten bei X und teilte mit, dass drei weitere Kameraden verwundet und evakuiert worden seien. «Alles deutet darauf hin, dass die Hisbollah für diesen Angriff verantwortlich ist», schrieb Macron. Er forderte die libanesische Regierung auf, die Verantwortlichen sofort festzunehmen.

Der libanesische Ministerpräsident Nawaf Salam verurteilte den Angriff auf das Schärfste. Der Angriff schade dem Libanon und dessen Beziehungen mit befreundeten Ländern weltweit. Frankreich ist dem Libanon als frühere Mandatsmacht bis heute traditionell eng verbunden. Libanons Präsident Joseph Aoun telefonierte nach dem Angriff auch mit Macron.

UNIFIL teilte mit, dass die Soldaten heute früh Sprengsätze an einer Strasse im Süden beseitigt hätten. Dabei seien sie unter Beschuss geraten, woraufhin einer der UNIFIL-Soldaten getötet und drei weitere verletzt worden seien. Einer ersten Einschätzung zufolge seien Hisbollah-Kämpfer für den Angriff verantwortlich. Die Miliz äusserte sich zunächst nicht.

Die Blauhelme der UNIFIL überwachen seit 1978 das Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon. Immer wieder gab es dabei auch in ihren Reihen Tote und Verletzte. Vor einigen Wochen wurden zwei indonesische Soldaten der UNIFIL-Mission bei einer Explosion getötet. (sda/dpa)

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