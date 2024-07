Sicherheitskräfte vor Ort. Bild: keystone

Auto rast in Pariser Café – ein Toter, mehrere Schwerverletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Paris sind mehrere Menschen schwer verletzt worden. Ein Auto war in die Terrasse eines Cafés gerast.

In Paris ist ein Auto am Mittwochabend in eine Café-Terrasse gerast – eine Person wurde getötet, drei Menschen wurden lebensgefährlich verletzt. Das Unglück habe sich gegen 19.30 Uhr im 20. Arrondissement der französischen Hauptstadt ereignet, wie es aus Ermittlerkreisen hiess. Die genaue Ursache des Vorfalls war zunächst noch unklar. Der Sender BFMTV berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, dass die Beamten einen Unfall als Ursache des Unglücks vermuten.

Der Fahrer des Fahrzeugs ergriff den Angaben zufolge die Flucht, konnte aber inzwischen festgenommen werden, wie der Parisien berichtet. Der Mitinsasse des Fahrzeugs konnte ebenfalls festgenommen werden, er sei positiv auf Alkohol und Drogen getestet worden, berichteten Ermittler weiter.

Zeugin berichtete vom Vorfall

Die Leiterin eines benachbarten Lokals berichtete der Zeitung «Le Parisien»:

«Ich habe das Auto schnell kommen und auf die Terrasse des Cafés rasen sehen.»

Sie sei daraufhin weggelaufen. «Ich sah Menschen auf dem Boden liegen, ich sah einen Horror [...]. Wir sind seit 40 Jahren hier, die Strasse war immer ruhig, es ist schrecklich», fuhr sie fort.

In Paris beginnen Ende Juli die Olympischen Spiele. In der ganzen Stadt sind deshalb die Sicherheitsvorkehrungen erhöht.

