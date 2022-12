Verdächtiger von Paris gibt «pathologischen Hass auf Ausländer» an

Der Mann hab demnach seit einem Einbruch vor sechs Jahren «immer Lust gehabt, Migranten beziehungsweise Ausländer zu töten». Bereits am Samstag war ein rassistisches Motiv in die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Tötung und schwerer Gewalt mit aufgenommen worden.

Nach einem tödlichen Angriff bei einem kurdischen Kulturzentrum in Paris hat sich der mutmassliche Täter zu einem «pathologisch gewordenen Hass auf Ausländer» bekannt. Das teilte die Pariser Staatsanwaltschaft am Sonntag mit.

Minus 40 Grad, massive Stromausfälle und Todesopfer: USA leiden an Weihnachten unter Kälte

In weiten Teilen der USA erleben die Menschen das Weihnachtsfest in aussergewöhnlicher Kälte. Extreme Minustemperaturen, Eiswind und heftige Schneefälle führten vielerorts zu Stromausfällen – und forderten bereits mehrere Todesopfer. Nach Angaben der Webseite PowerOutage waren am Samstag zeitweise mehr als 1,6 Millionen Haushalte ohne Strom, die meisten von ihnen an der Ostküste der USA. In einigen Landesteilen wurden bis zu Minus 40 Grad gemessen.