Einbrecher rauben Luxusuhren aus Residenz des Emirs von Katar

Bei einem Einbruch in der Residenz des Emirs von Katar an der Côte d'Azur haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag mehrere Luxusuhren erbeutet.

Nach Angaben aus französischen Ermittlerkreisen verschafften sich vier Personen Zutritt zu der Residenz des Emirs Scheich Tamim bin Hamad al-Thani im südfranzösischen Mouans-Sartoux, indem sie über einen Palisadenzaun kletterten. Der Emir war während des Einbruchs nicht im Haus, wohl aber Mitglieder seiner Familie.

Einer der Einbrecher sei bewaffnet …