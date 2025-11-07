Nebel
Louvre-Einbruch: Diese Sicherheitsmassnahmen plant das Museum

Auto-Blockaden, Polizei, Kameras: Diese Sofortmassnahmen plant der Louvre

07.11.2025, 21:1907.11.2025, 21:19

Nach dem millionenschweren Diebstahl im Pariser Louvre hat das Museum Sofortmassnahmen für mehr Sicherheit angekündigt. An sensiblen Orten im öffentlichen Raum in unmittelbarer Nähe des Louvre sollen bereits in den nächsten Wochen Schutzvorrichtungen installiert werden, wie das Museum mitteilte.

Sicherheitskoordinator geplant

Ausserdem sollen im Umfeld zusätzliche Überwachungskameras montiert und an den Zugängen zum Museum Blockaden gegen Autos errichtet werden. Überwachungsrundgänge der Polizei am Museum sollen intensiviert und eine verstärkte Polizeipräsenz am Museum geprüft werden.

Um das Sicherheitsmanagement in dem weltberühmten Museum zu verbessern, werde ein Sicherheitskoordinator eingestellt, der direkt der Museumsdirektorin untersteht und für alle Sicherheitsmassnahmen zuständig sein soll. Ausserdem werde ein operatives Zentrum für Cybersicherheit eingeführt, teilte der Louvre mit.

Spektakulärer Einbruch im Oktober

Bei dem spektakulären Einbruch am 19. Oktober hatten vier Täter Schmuck und Juwelen im Wert von rund 88 Millionen Euro erbeutet. Nach der Festnahme mehrerer Tatverdächtiger laufen Ermittlungsverfahren gegen drei mutmasslich an dem Einbruch beteiligte Männer sowie gegen eine Frau wegen Beihilfe. Von der Beute fehlt weiter jede Spur. (sda/dpa)

Mehr zum Louvre-Diebstahl:

Frankreich jagt die Louvre-Diebe – das Wichtigste in 7 Punkten
Louvre-Überblick
1 / 4
Louvre-Überblick

Am 19. Oktober wurde das Louvre-Museum bestohlen. Jetzt gibt es ein Update.
Firma wirbt mit Aufzug, den die Louvre-Diebe benutzen
Video: watson
