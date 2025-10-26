wechselnd bewölkt
Frankreich

Nach spektakulärem Louvre-Raub: Pariser Polizei fasst zwei mutmassliche Verdächtige

Zwei Verdächtige des Louvre-Raubes wurden in Paris festgenommen. Sie sollen Teil eines vierköpfigen Teams sein, das die wertvollen französischen Kronjuwelen stahl.
26.10.2025, 10:1526.10.2025, 10:40

Wie «Le Parisien» berichtet, wurden am Samstagabend zwei Verdächtige festgenommen. Die beiden Männer stammen aus der Region Paris und sollen Teil einer vierköpfigen Bande sein, die für den Raub verantwortlich gemacht wird.

Der Einbruch in Frankreichs berühmtesten Museum am 18. Oktober hatte international für Aufsehen gesorgt.

Update folgt...

(has)

Die guten Räuber? Warum wir mit den Louvre-Dieben sympathisieren
