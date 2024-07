Der 44-jährige Europaabgeordnete Raphaël Glucksmann war ursprünglich Journalist. Anfang der 2000er-Jahre machte er Dokumentarfilme – unter anderem einen über die Rolle Frankreichs beim Völkermord in Ruanda. Er ist Sohn des 2015 verstorbenen Philosophen André Glucksmann. 2017 trat der Sohn erstmals bei den Parlamentswahlen an. Glucksmann war ausserdem drei Jahre lang Sonderberater des georgischen Präsidenten Micheil Saakaschwili und schrieb schon Reden für Vitali Klitschko, den Bürgermeister Kiews. Er setzt sich seit Jahren für die Unterstützung der Ukraine ein.

Die 37-Jährige ist bekannt für ihre souveränen Medienauftritte und ihren grünen Blazer. Sie war massgeblich an der Bildung des Linksbündnisses beteiligt und wurde so innert weniger Tage sehr beliebt.

Marine Tondelier ist seit Dezember 2022 Vorsitzende der Grünen Partei in Frankreich. 2009 stieg sie bei den Grünen ein und die Karriereleiter sehr schnell auf. Seit Beginn ihrer politischen Karriere hat sie sich gegen Rechtsextreme gestellt. Sie ist Teil des Wahlkreises, der seit 2017 von Marine Le Pen vertreten wird. Aus diesem Grund wird sie auch «die andere Marine» genannt.

Der wohl erfahrenste, aber auch umstrittenste Politiker, der für die Stelle als Premier in Betracht gezogen wird, ist Jean-Luc Mélenchon. Er ist mehr als doppelt so alt wie der aktuelle Premierminister Gabriel Attal, 35. In seiner Jugend arbeitete er unter anderem in einer Uhrenfabrik, als Französischlehrer und als Journalist. Mélenchon ist der Gründer der LFI (La France insoumise) und gilt als gnadenloser Populist. Der 72-Jährige ist schon mehrfach mit euroskeptischen Aussagen aufgefallen. Seine Haltung hat ihm auch innerhalb seiner Partei schon viel Kritik beschert. Unter anderem, weil er sich im Rahmen des Kriegs in der Ukraine für Verhandlungen mit Russland ausgesprochen hat.

Jean-Luc Mélenchon gilt als Russland-nah und ist deshalb auch in der NFP nicht kritiklos.

Jean-Luc Mélenchon gilt als Russland-nah und ist deshalb auch in der NFP nicht kritiklos.

Frankreichs Premierminister Gabriel Attal hat am Montag seine Kündigung nach dem Überraschungssieg der Linken bei den Parlamentswahlen eingereicht. Um die Stabilität des Landes zu gewährleisten, wies Präsident Emmanuel Macron die Kündigung aber vorerst ab.

Die zweite Runde der französischen Parlamentswahlen brachte eine Überraschung mit dem Sieg des linken Bündnisses. watson war an diesem historischen Tag in Begleitung einer SP-Politikerin und eines SP-Politikers auf dem Place de la République in Paris.

Paris, Sonntag, 7. Juli, 19.30 Uhr, Place de la République, Mekka der linken Demonstrationen. watson hat ein Treffen mit gewählten Amtsträgern aus der Westschweiz arrangiert, die in die französische Hauptstadt angereist sind. Sie wollen bei der Verkündung des Ergebnisses der zweiten Runde der französischen Parlamentswahlen dabei sein. Colin Vollmer, Stadtrat in Delémont (JU) und Mathilde Mottet, Co-Präsidentin der Sozialistischen Frauen, nehmen im Namen der linken Medien Eteicos an dieser Veranstaltung teil. Sie kommen mit besorgter Miene zu uns.