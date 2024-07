Les manifestants se sont donnés rendez-vous sur la place de la République à Paris pour l'annonce des résultats du second tour des législatives 2024 cynthia ruefli

«Das ist nicht wahr, wir haben gewonnen!» – so war der historische Abend in Paris

Die zweite Runde der französischen Parlamentswahlen brachte eine Überraschung mit dem Sieg des linken Bündnisses. watson war an diesem historischen Tag in Begleitung einer SP-Politikerin und eines SP-Politikers auf dem Place de la République in Paris.

Paris, Sonntag, 7. Juli, 19.30 Uhr, Place de la République, Mekka der linken Demonstrationen. watson hat ein Treffen mit gewählten Amtsträgern aus der Westschweiz arrangiert, die in die französische Hauptstadt angereist sind. Sie wollen bei der Verkündung des Ergebnisses der zweiten Runde der französischen Parlamentswahlen dabei sein. Colin Vollmer, Stadtrat in Delémont (JU) und Mathilde Mottet, Co-Präsidentin der Sozialistischen Frauen, nehmen im Namen der linken Medien Eteicos an dieser Veranstaltung teil. Sie kommen mit besorgter Miene zu uns.

«Wir freuen uns, bei diesem historischen Moment dabei zu sein, haben aber Angst vor einem Sieg des RN heute Abend.» Mathilde Mottet, Generalrätin in Monthey (VS), Co-Präsidentin der Sozialistinnen Schweiz

Nach und nach formiert sich die Menschenmenge um die Statue der Republik. Am Denkmal werden Transparente mit den Worten «Wir sind alle Einwanderer» und «Stoppt den Völkermord in Gaza» angebracht, die ersten Demonstranten formieren sich und werden von zahlreichen ausländischen Journalisten interviewt.

Die Besorgnis ist spürbar, die Gesichter sind verschlossen und wir fiebern der Bekanntgabe der Ergebnisse entgegen. Colin Vollmer, Stadtrat in Delémont und SP-Sprecher für die lateinische Schweiz, stellt sich ebenfalls einem Interview. Als er von seiner doppelten Staatsbürgerschaft spricht, wird er von seinen Emotionen übermannt.

«Ich werde emotional, weil ich nicht will, dass die Erben von Marschall Pétain dieses Land regieren.» Colin Vollmer, Stadtrat in Delémont (JU).

Colin Vollmer sagt, dass er die rechtsextremen Wähler «kennt», da ein Teil seiner Familie, die in einem Dorf im Großraum Paris lebt, das RN wählt: «Ich habe rassistische Reden wie ‹Araber raus› gehört, aber damals wurden diese Reden nicht als legitim angesehen», fährt er fort, «heute mit dem Aufstieg des RN habe ich Angst, dass diese Menschen sich in ihren rassistischen Gedanken legitimiert fühlen». Es lässt sich nicht leugnen, dass der Ansturm des RN in der ersten Runde der französischen Parlamentswahlen in gewisser Weise die rassistische Sprache in Frankreich befreit hat. Aber hat der Aufstieg der extremen Rechten Auswirkungen auf die Politik unseres Landes? Für Mathilde Mottet besteht kein Zweifel daran, dass sich der Rassismus auf die Politik auswirkt.

«Rassistische und transphobe Ideen haben keine Grenzen, der Sieg des RN kann der extremen Rechten einen Eindruck von Macht vermitteln.» Mathilde Mottet

Ihr Parteikollege glaubt, dass, wenn Frankreich zur extremen Rechten kippt, «es in der Schweiz zu einer Zunahme rassistischer Reden kommen wird».

Wir verlassen kurz unsere SP-Vertreter aus der Romandie, um ein paar Eindrücke zu sammeln. Unser Blick kreuzt sich mit dem von Karima, die aus Montreuil, einem Vorort von Paris, angereist ist. Die 30-Jährige, die von ihrem Mann und einem Freund begleitet wird, ist besorgt, die Angst steht ihr ins Gesicht geschrieben.

«Ich bin nach République gekommen, denn wenn es schlecht läuft und das RN gewinnt, wollte diesen Moment nicht allein erleben.» Karima

Die aus Algerien stammende Architektin erzählt uns, dass sie Angst um die Zukunft Frankreichs hat, um ihre ausländischen Freunde, um ihre Eltern, die nie gedacht hätten, dass sie so etwas erleben würden. Während wir ihrer Erzählung zuhören, breitet sich auf dem Place de la République ein Jubel aus, es klingt wie Freudenschreie. Karima erstarrt und weint vor Rührung. Selim, ihr Ehemann, jubelt:

«Das ist nicht wahr, wir haben gewonnen! Das RN ist Dritter, Dritter, kannst du dir das vorstellen?» Selim

Euphorie und Jubelschreie erfüllen den Place de la République. Erleichtert erzählt uns Selim, dass er in den letzten drei Wochen kaum geschlafen habe, weil er Angst gehabt hätte, dass die französische Gesellschaft «in den Obskurantismus abrutschen» könnte. Der 30-Jährige fügt hinzu, dass er und seine Frau sich in Frankreich für ein soziales Projekt engagieren und dachten, dass es mit dem Aufstieg des RN unmöglich sein würde, es weiterzuentwickeln.

«Wir waren bereit, Frankreich im Falle eines Sieges des RN zu verlassen.» Selim

Karima, Anthony und Selim, die am 7. Juli 2024 zur Unterstützung der Nouveau Front Populaire (NFP) auf dem Place de la République gekommen sind. Bild: watson

Als Karima wieder zu sich kommt, umarmt sie ihren Mann und ihren Kameraden Anthony, der – unter dem Gelächter seinre Freunde – für diesen Anlass seinen «marxistischen Pullover» herausgeholt hat. Wir überlassen sie ihrer ansteckenden Freude und versuchen, die Romands zu finden.

Stolz darauf, Franzose zu sein

Die Menschenmenge hat sich verdichtet, es wird immer schwieriger, sich einen Weg hindurch zu bahnen. Strassenverkäufer schleppen ihre mit Bier gefüllten Einkaufswagen, ein Couscous-Stand ist innerhalb weniger Minuten in der Menge aufgetaucht und hat bei den Jugendlichen in der Umgebung Erstaunen und Gelächter hervorgerufen. Bierverteilung, gute Stimmung, der Place de la République verwandelt sich nach und nach in einen Ort der Festlichkeiten.

Die Strassenverkäufer kommen auf den Place de la République. watson

Colin Vollmer und Mathilde Mottet sind erleichtert: «Es ist verrückt, wir haben es nicht erwartet, es zeigt, dass die Linke mobilisieren und überzeugen kann, und das ist ein riesiges positives Zeichen.»

Colin Vollmer und Mathilde Mottet. watson

Wir fragen die Co-Präsidentin der Sozialistischen Frauen, ob es sich nicht eher um eine Stimme für das «kleinere Übel» anstelle einer Stimme für den Beitritt zum Linksblock handelt. «Ganz klar nicht», antwortet uns die sozialistische Abgeordnete, «wenn das der Fall gewesen wäre, hätte Macron ein besseres Ergebnis erzielt als die NFP», bekräftigt Mathilde Mottet. Für Colin Vollmer ist es vor allem das Programm der NFP, das «die Wähler überzeugt hat, und zwar zum Besseren».

Während die Menge im Chor «Alle scheissen auf die Front National» oder «Verpiss dich, Hanouna» singt – in Anspielung auf den Moderator, der versprochen hatte, Frankreich zu verlassen, wenn der Linksblock die Parlamentswahlen gewinnt – haben die Gespräche über die nächsten Schritte bereits begonnen. Wer soll die neue Regierung anführen? Wird die Fraktion von Emmanuel Macron Allianzen eingehen? Wird Frankreich ohne absolute Mehrheit unregierbar werden? «Die Linke muss natürlich Kompromisse eingehen und darf vor allem nicht enttäuschen. Aber lassen Sie mich diesen Moment feiern, denn heute Abend bin ich stolz, Franzose zu sein», sagt Colin Vollmer mit einem wiedergefundenen Lächeln.