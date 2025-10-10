wechselnd bewölkt10°
International
Frankreich

Macron will heute über neuen Premierminister entscheiden

Macron will heute über neuen Premier entscheiden

10.10.2025, 07:1610.10.2025, 07:16

In Frankreich will Präsident Emmanuel Macron heute einen neuen Premierminister ernennen. Wer in dem politisch zerstrittenen Land künftig Regierungschef wird und ob am Ende nicht doch der zurückgetretene Premier Sébastien Lecornu weitermacht, war bis zuletzt offen.

epa12442270 France&#039;s President Emmanuel Macron speaks during a a Ministerial meeting on the implementation of the Middle East peace plan at the Quai d&#039;Orsay, France&#039;s Ministry for Europ ...
Emmanuel Macron ist seit 2017 in seiner zweiten Amtszeit als Präsident von Frankreich. Bild: keystone

Auf jeden Fall steht Macron unter Zeitdruck, denn wenn das hoch verschuldete Frankreich noch rechtzeitig einen Haushalt für das kommende Jahr auf den Weg bringen möchte, muss dieser spätestens bis zum kommenden Montag ins Parlament eingebracht werden, und zwar vom Premier. Das sehen verfassungsrechtliche Fristen vor. Wenn dies nicht gelingt, würde dies das politisch ohnehin gelähmte Land noch weiter blockieren und wirtschaftlich behindern.

Frankreich will auf jeden Fall Haushalt auf den Weg bringen

Der amtierende Wirtschafts- und Finanzminister Roland Lescure sicherte zu, dass das finanziell angeschlagene Frankreich auf jeden Fall einen Haushalt für 2026 aufstellen und auch seine europäischen Verpflichtungen einhalten wird. Es gebe eine Mehrheit der Abgeordneten in Frankreich, die Stabilität wollten und sich in einem Punkt einig seien: «Wir brauchen einen Haushalt für 2026, und, was sehr wichtig ist, einen Haushalt, der die Verpflichtungen einhält, die wir gegenüber unseren europäischen Freunden eingegangen sind, und genau das wird auch geschehen», sagte Lescure bei einem Treffen in Luxemburg.

epa12438810 French outgoing Prime Minister Sebastien Lecornu delivers a statement in the courtyard of the Hotel Matignon following a series of talks with political parties&#039; leaders, in Paris, Fra ...
Sébastien Lecornu hat am Montag seinen Rücktritt bekannt gegeben.Bild: keystone

Der bisherige französische Premier Sébastien Lecornu war erst vor vier Wochen Premier geworden und nach regierungsinternen Spannungen am Montag zurückgetreten. Macron hatte ihn danach beauftragt, binnen zwei Tagen einen Ausweg aus der Krise auszuloten. Nach Abschluss von Gesprächen mit den Parteien hatte Lecornu sich verhalten optimistisch geäussert.

Ausrichtung der künftigen Regierung noch unklar

Ob es nun einen Premier aus dem linken Lager geben soll und wie die Ausrichtung und der Zuschnitt der künftigen Regierung sich gestalten wird, dazu hatte Präsident Macron bislang nichts durchblicken lassen. Es gebe eine Basis zur Schaffung von politischer Stabilität im Land sowie zur Verabschiedung eines Haushaltes bis Ende des Jahres, hiess es lediglich aus dem Élysée-Palast. (sda/dpa)

Mehr zu diesem Thema:
