Mehr als 3500 Obdachlose in Paris gezählt

In Paris leben mehr als 3500 Obdachlose: Das hat eine gross angelegte Zählung durch Freiwillige ergeben, wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte. In Berlin waren kürzlich knapp 2000 Obdachlose gezählt worden. Die Dunkelziffer dürfte nach Angaben von Hilfsorganisationen in beiden Hauptstädten aber deutlich höher sein.

In Paris trafen freiwillige Helfer bei der dritten «Nacht der Solidarität» Ende Januar insgesamt 3552 Obdachlose an. Das waren etwas weniger als 2019, als 3641 Menschen gezählt wurden. Die Pariser Aktion war in diesem Jahr erstmals Vorbild für Berlin: Dort erfassten die Freiwilligen nach Angaben aus dem Senat 1976 Obdachlose.

Von den Pariser Obdachlosen waren zwölf Prozent Frauen, in Berlin waren es rund 14 Prozent. «Das zeigt, dass wir Frauen weiter spezifische Angebote zur Unterbringung machen müssen», sagte die zuständige Mitarbeiterin der Pariser Stadtverwaltung, Dominique Versini.

Den leichten Rückgang der Obdachlosenzahl in Paris führte sie auf die Räumung mehrerer Flüchtlingslager in den vergangenen Wochen zurück. Kurz vor der «Nacht der Solidarität» hatte die Polizei ein improvisiertes Zeltlager mit mehr als 1400 Menschen nahe der Pariser Stadtautobahn aufgelöst. (aeg/sda/afp)

