freundlich11°
DE | FR
burger
International
Frankreich

Brigitte Bardot zu Todesgerücht: «Mir geht es gut»

Meldungen zu Brigitte Bardots Tod kursieren im Internet – diese dementiert gleich selbst

23.10.2025, 15:2423.10.2025, 15:24

Die frühere Filmikone und Tier­schützerin Brigitte Bardot hat auf eine Falschmeldung im Internet reagiert. Ein Influencer hatte behauptet, die Französin sei gestorben. «Mir geht es gut und ich habe nicht vor, die Bühne zu verlassen», schrieb die 91-Jährige auf der Plattform X. Sie fügte hinzu, sie wisse nicht, wer der Idiot sei, der diese Fake-News über ihr Verschwinden verbreitet habe.

Wie französische Medien berichteten, hatte der Influencer Aqababe in sozialen Netzwerken fälschlicherweise den Tod der Filmikone gemeldet, diesen Beitrag aber später wieder gelöscht. «Ich habe meinen exklusiven Tweet über den Tod von Brigitte Bardot gelöscht», reagierte er auf X nach dem Dementi der Betroffenen.

FILE - In this Thursday Sept. 28, 2006 file picture, former French actress and sex-symbol Brigitte Bardot acknowledges applause prior to a press conference in Paris, France, as part of the 20th annive ...
Brigitte Bardot im Jahr 2008.Bild: AP

Bardot war vor wenigen Tagen aus dem Krankenhaus in Toulon entlassen worden. Laut Medien soll sie sich dort einem chirurgischen Eingriff unterzogen haben.

Influencer für Skandalmeldungen bekannt

Der Influencer Aqababe (27), mit bürgerlichem Namen Aniss Zitouni, ist bekannt für Skandalmeldungen über Prominente und Reality-TV-Stars. Im Frühjahr sorgte er für Aufsehen, als er behauptete, in Asien einen Mann gefunden zu haben, der seit 2011 wegen eines fünffachen Familienmordes gesucht wird. Die zuständige Staatsanwaltschaft wies die Behauptungen umgehend zurück.

Brigitte Bardot stieg in den 1970er Jahren nach einer zwanzigjährigen Karriere aus dem Filmgeschäft aus, um sich dem Tierschutz zu widmen. Die 91-Jährige lebt zurückgezogen im südfranzösischen Saint-Tropez. Sie wurde mit Filmen wie «Und immer lockt das Weib» oder «Die Verachtung» international bekannt. (dab/sda/dpa)

Mehr aus Frankreich:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Guten Morgen, gute Fails
2
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
3
«Deine Mutter»: Trump-Sprecherin beleidigt Journalisten – das fliegt ihr jetzt um die Ohren
4
Der Prinz missbrauchte sie als Minderjährige: Virginia Giuffres todtrauriges Buch
5
Vier Tote bei Explosion in russischer Fabrik +++ Russland startet Atom-Manöver
Meistkommentiert
1
Dyche neuer Trainer bei Nottingham ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
Neue Umfrage: Service-citoyen-Initiative wohl chancenlos
3
Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
4
Trump lädt sich selbst ans WEF nach Davos ein
5
«Ich hoffe, es gibt Proteste» – SP-Molina regt sich über Trump am WEF auf
Meistgeteilt
1
30 Memes, die Grossbritannien auf den Punkt bringen
2
«Wenn Demokratie zu Content wird, wenn Hass monetarisiert wird, sollte man gehen»
3
Drei Tote bei US-Angriff auf Drogen-Boot +++ Pentagon stellt neue Presse-Crew vor
Polizei schiesst auf Soldaten: Bundeswehr-Übung geht kolossal schief
Soldaten üben im bayerischen Erding den Ernstfall. Dann kommt plötzlich die Polizei – und es fallen Schüsse. Am Morgen danach wird das Ausmass der fatalen Verwechslung deutlich.
Bei einer Grossübung der Bundeswehr im oberbayerischen Erding hat die Polizei einen Soldaten angeschossen. Ein Sprecher des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr sagte der Nachrichtenagentur dpa am Dienstagabend, eine Fehlinterpretation vor Ort habe zu einer Schussabgabe zwischen der übenden Truppe und der von der Bevölkerung gerufenen Polizei geführt. Ein Soldat sei leicht verletzt, im Spital behandelt und bereits wieder entlassen worden.
Zur Story