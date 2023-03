Notre-Dame in Paris soll im Dezember 2024 komplett eröffnet werden

Der aus dem 19. Jahrhundert stammende Dachreiter, der spektakulär in Flammen aufgegangen und durch das Dach ins Innere der Kathedrale gestürzt war, soll noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. (nss/sda/afp)

Die brandgeschädigte Pariser Kathedrale Notre-Dame soll zum Marienfest am 8. Dezember 2024 wieder eröffnet werden. «Sie wird für Gottesdienste und für Besucher komplett zugänglich sein», sagte Philippe Jost, Vizechef der Wiederaufbau-Behörde, am Montag in Paris.

Während die Not im Land immer grösser wird, setzt Tunesiens Präsident in der Krise auf Härte: Tausende Menschen haben deshalb am Wochenende erneut gegen den politischen Kurs von Kais Saied demonstriert. Immer drastischer geht der Staatschef gegen seine Kritiker - und neuerdings auch gegen Flüchtlinge - vor. Am Samstag versammelte der einflussreiche Gewerkschaftsverband UGTT Tausende Menschen bei einem der grössten Proteste seit Saieds umstrittenen Machtausbau auf Kosten anderer demokratischer Institutionen.