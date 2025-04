Ein Polizeiauto in Frankreich. (Symbolbild) Bild: www.imago-images.de

Messerangriff an französischer Schule – mehrere Verletzte

Am Donnerstagmorgen hat ein Schüler am Privatgymnasium Notre-Dame-de-Toutes-Aides in Nantes vier seiner Mitschüler niedergestochen, wie eine Polizeiquelle der Zeitung «Le Parisien» bestätigte. Einer der Schüler starb an seinen Verletzungen und ein weiterer befindet sich in Notlage.

Vermutlich sei der Täter in zwei Klassenzimmer, bevor er die Tat beging. Er konnte von Schülern überwältigt und gestoppt werden, bevor die Polizei eintraf. Daraufhin wurde er festgenommen.

Ob der Täter Schüler am Privatgymnasium ist, ist bisher nicht bekannt. (nib)

Update folgt ...