Abgesehen von Verletzungen war Malick Thiaw bei der AC Milan seit seiner Ankunft vor drei Jahren eigentlich gesetzt. Gegen Ende der letzten Saison kam der 24-jährige Innenverteidiger aber immer weniger zum Einsatz, nun dürfte er den Verein definitiv verlassen. Gemäss übereinstimmender Medienberichte ist sich der dreifache deutsche Nationalspieler – sein letzter Einsatz ist bereits fast zwei Jahre her – mit Newcastle United einig. Auch die AC Milan habe für einen Wechsel grünes Licht gegeben. Die Ablösesumme belaufe sich auf 40 Millionen Euro, Thiaw soll vorbehaltlich des Medizinchecks einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Bei Newcastle würde er ein Konkurrent für den Schweizer Fabian Schär. (nih)
Malick Thiaw 🇩🇪
Alter: 24 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 18 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 31 Spiele, 1 Tor, 1 Assist
