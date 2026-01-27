5-Sterne-Hotel in Frankreich in Flammen – 83 Evakuierte

Mehr «International»

In den Savoyen ist am Dienstagabend in einem 5-Sterne-Hotel ein Feuer ausgebrochen. 83 Gäste mussten im Ferienort Courchevel evakuiert werden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Das Feuer breite sich über das Dach des Gebäudes aus und es bestehe die Gefahr, dass es auf benachbarte Gebäude übergreife, sagte Oberstleutnant Emmanuel Viaud vom Feuerwehr- und Rettungsdienst des Departements der Nachrichtenagentur AFP. Er bestätigte damit Informationen der Tageszeitung «Le Dauphiné Libéré» und des Radiosenders Ici Pays de Savoie.

Zum Brand kam es kurz vor 19 Uhr. Die Feuerwehr rückte schnell aus, um 83 Gäste aus dem Hotel Grandes Alpes im Ferienort zu evakuieren. Bisher habe es keine Opfer gegeben. Das Feuer verwüste derzeit das Dach, hiess es weiter. Rund 60 Feuerwehrleute versuchten derzeit, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. (hkl/sda/afp)