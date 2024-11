Bei einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Banden in Westfrankreich haben sich Hunderte Menschen eine Prügelei geliefert. Bild: DPA

Bandenstreit in Frankreich endet in Massenprügelei –15-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Mehr «International»

Bei einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Banden in Westfrankreich haben sich Hunderte Menschen eine Prügelei geliefert.

Zwischen 400 und 600 Menschen seien an der Rauferei in Poitiers beteiligt gewesen, sagte Frankreichs Innenminister Bruno Retailleau mit Verweis auf die örtliche Präfektur im Sender BFMTV. Sie hätten «alle möglichen Waffen» bei sich gehabt.

Angefangen habe der Streit am späten Donnerstagabend. Es seien zunächst Schüsse gefallen, dann sei es zur Prügelei gekommen. Fünf Menschen seien durch die Schüsse verletzt worden, manche von ihnen schwer. Der Sender France Info berichtete unter Verweis auf Polizeikreise, ein 15-Jähriger sei am Kopf getroffen worden und schwebe in Lebensgefahr. Innenminister Retailleau sagte, der Streit zwischen rivalisierenden Gruppen hänge mit dem Drogenhandel zusammen. (sda/dpa)