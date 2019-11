International

Frankreich

Mali: 13 französische Soldaten sterben bei Helikopterabsturz



13 französische Soldaten sterben bei Helikopterabsturz in Mali

Beim Zusammenstoss von zwei französischen Militärhelikoptern in Mali sind 13 französische Soldaten ums Leben gekommen. In einer Erklärung des Elysée-Palastes in Paris war am Dienstag von einem «Unfall der beiden Helikopter bei einem Kampfeinsatz gegen Dschihadisten» die Rede.

Bild: EPA

Die beiden Kampfhelikopter seien am Montagabend kollidiert, hiess es dazu aus Militärkreisen. Präsident Emmanuel Macron sprach den Angehörigen der Soldaten sein Beileid aus.

Frankreich hat im Rahmen der Mission Barkhane rund 4500 Soldaten in der Sahel-Zone stationiert. Macron versicherte laut der Erklärung, der «harte Kampf gegen den Terrorismus» in der Region werde fortgesetzt. (sda/afp/dpa)

