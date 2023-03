Streik in Frankreich – so viele Demonstranten wie noch nie

Derzeit liegt das Renteneintrittsalter bei 62 Jahren. Tatsächlich beginnt der Ruhestand im Schnitt aber später: Wer nicht lang genug eingezahlt hat, um Anspruch auf eine volle Rente zu haben, arbeitet länger. Mit 67 Jahren gibt es dann unabhängig von der Einzahldauer Rente ohne Abschlag - dies will die Regierung beibehalten. Die monatliche Mindestrente will sie auf etwa 1200 Euro hochsetzen. (sda/dpa)

Bei Streiks und Massenprotesten haben sich in Frankreich nach Behördenangaben landesweit knapp 1.3 Millionen Menschen den Rentenplänen der Regierung entgegengestellt. Den Zahlen des Innenministeriums zufolge protestierten damit am Dienstag so viele Menschen wie noch nie während der aktuellen Proteste. Ende Januar waren laut Ministerium 1.27 Million Menschen auf die Strasse gegangen. Die Gewerkschaft CGT sprach von rund 3.5 Millionen Demonstrantinnen und Demonstranten am Dienstag im ganzen Land.

Trudeau will Hinweise auf mögliche Wahleinmischung Chinas prüfen lassen

Angesichts zunehmenden politischen Drucks will Kanadas Premier Justin Trudeau Hinweise über eine mögliche Wahlbeeinflussung vonseiten Chinas in den Jahren 2019 und 2021 näher prüfen lassen. Der liberale Politiker kündigte am Montagabend (Ortszeit) in Kanadas Hauptstadt Ottawa Medienberichten zufolge an, unter anderem den parlamentarischen Ausschuss für nationale Sicherheit einzuschalten. Dieser solle auch Einsicht in hochgeheime Dokumente über die vermutete Wahleinmischung Chinas bekommen, schrieb die Zeitung «Toronto Star».