«Ihr verachtet sie»: Französischer Politiker fordert Freiheitsstatue von den USA zurück

Glucksmann ist ein ausgesprochener Unterstützer der Ukraine . Der Journalist und Dokumentarfilmer hatte unter anderem einen Film über die Orange Revolution in der Ukraine im Jahr 2004 gedreht. Ein anderes seiner früheren Werke beschäftigt sich mit dem Völkermord in Ruanda im Jahr 1994. Eine Zeitlang fungierte er auch als aussenpolitischer Berater des damaligen georgischen Präsidenten Michail Saakaschwili.

«Das Zweite, das wir den Amerikanern sagen werden, ist: Wenn ihr unbedingt eure besten Forscher entlassen wollt, wenn ihr all die Menschen entlassen wollt, die durch ihre Freiheit und ihren Sinn für Innovation, ihre Lust am Zweifel und an der Forschung euer Land zur führenden Macht der Welt gemacht haben, dann sind sie in Frankreich jederzeit willkommen».

Geschenkt worden war sie den USA zum 100. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1776. Nun fordert ein französischer Politiker die Rückgabe des mächtigen Symbols. Der Europaabgeordnete Raphaël Glucksmann hielt beim Parteitag seiner Mitte-Links-Partei Place publique (PP) eine umjubelte Rede, in der er die politischen Entwicklungen in den USA unter Präsident Donald Trump scharf kritisierte.

Die Freiheitsstatue ist das Symbol Amerikas. Wohl kaum ein Monument verkörpert den amerikanischen Traum so nachhaltig wie die 93 Meter hohe Skulptur am Hafen von New York . Seit 1886 steht sie dort, auf Liberty Island , wo um die vorvergangene Jahrhundertwende Tausende Einwanderer aus Europa und mit dem Schiff der Welt ankamen, um im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ihren Traum von einem besseren Leben zu verwirklichen.

Die Freiheitsstatue in New York wurde den Amerikanern dereinst von den Franzosen geschenkt.

Deutschland will keine Schweizer Rüstungsgüter, die CS-Spitze wollte Kaufangeboten nicht zustimmen und Politiker im Europarat wollen die Schweiz an den Pranger stellen: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.

Deutschland wird gemäss der «NZZ am Sonntag» in Zukunft kaum noch Rüstungsgüter in der Schweiz bestellen. Das sagte der deutsche Botschafter in der Schweiz, Michael Flügger, vergangene Woche bei einem Referat vor Parlamentsmitgliedern in Bern, wie die Zeitung schrieb. Das verschärfte Kriegsmaterialgesetz habe die Schweiz zu einem unzuverlässigen Partner gemacht, schilderten Teilnehmende des Treffens Flüggers Begründung der Zeitung. Die vom Bund und Parlament angepeilte Reform des Gesetzes gehe Deutschland nicht weit genug, habe Flügger klar gemacht. Ohne eine massive Lockerung des Gesetzes, blieben auch die im Rüstungsbereich üblichen Gegengeschäfte aus, schrieb die Zeitung.