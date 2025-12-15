Nebel-1°
DE | FR
burger
International
Frankreich

Explosion in Wohngebäude in Frankreich: 2 Kinder tot

Explosion in Wohngebäude in Frankreich – 2 Kinder tot

15.12.2025, 20:4215.12.2025, 20:42

Zwei Kinder sind nach einer Explosion in einem Wohngebäude in der französischen Kleinstadt Trévoux nahe Lyon gestorben. Die Explosion ereignete sich im Erdgeschoss des vierstöckigen Hauses, wie die Präfektur mitteilte. Nach vorläufigen Angaben gab es sechs «Opfer», darunter die beiden Kinder. In französischen Medien war zuvor von mindestens fünf Verletzten die Rede.

Der Rettungseinsatz dauerte am Abend noch an. Bei zwei nahe gelegenen Schulen gab es zudem zerbrochene Fenster. Was die Explosion ausgelöst hatte, teilten die Behörden zunächst nicht mit.

«Die Bevölkerung wird gebeten, den Bereich zu meiden», hiess es seitens der Präfektur. Es wurde demnach eine Notunterkunft und eine medizinisch-psychologische Notfallstelle eingerichtet. (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Rekord-Fallschirm-Sprung von Alan Eustace
1 / 13
Rekord-Fallschirm-Sprung von Alan Eustace
Alan Eustace zeigt einem Crewmitglied seinen Raumanzug.
quelle: ap/paragon space development corporation
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Diese Überraschung erwartete die Unihockey-Nati bei ihrem Empfang für den WM-Titel
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Harte Strafe gegen Airbnb in Spanien – «Unlautere Praktiken»
Die spanische Regierung hat gegen Airbnb eine Geldstrafe von gut 64 Millionen Euro verhängt. Hauptgrund seien Anzeigen für mehr als 65'000 Wohnungen, die nicht über die erforderliche Lizenz verfügten, teilte das Ministerium für Verbraucherschutz in Madrid mit. Die Plattform für touristische Unterkünfte müsse ausserdem die irregulären Inserate zeitnah löschen. Eine Stellungnahme von Airbnb lag zunächst nicht vor.
Zur Story