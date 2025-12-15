Explosion in Wohngebäude in Frankreich – 2 Kinder tot
Zwei Kinder sind nach einer Explosion in einem Wohngebäude in der französischen Kleinstadt Trévoux nahe Lyon gestorben. Die Explosion ereignete sich im Erdgeschoss des vierstöckigen Hauses, wie die Präfektur mitteilte. Nach vorläufigen Angaben gab es sechs «Opfer», darunter die beiden Kinder. In französischen Medien war zuvor von mindestens fünf Verletzten die Rede.
Une fuite de gaz a provoqué une violente explosion dans un immeuble de 3-4 étages rue Valentin-Smith à Trévoux, en France, à proximité du lycée local.
Der Rettungseinsatz dauerte am Abend noch an. Bei zwei nahe gelegenen Schulen gab es zudem zerbrochene Fenster. Was die Explosion ausgelöst hatte, teilten die Behörden zunächst nicht mit.
«Die Bevölkerung wird gebeten, den Bereich zu meiden», hiess es seitens der Präfektur. Es wurde demnach eine Notunterkunft und eine medizinisch-psychologische Notfallstelle eingerichtet. (sda/dpa)
