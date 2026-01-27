wechselnd bewölkt-2°
Drei französische Touristen bei Bootsunglück im Oman gestorben

27.01.2026, 10:4227.01.2026, 10:42

Bei einem Bootsunglück im Oman sind nach Behördenangaben drei französische Touristen ums Leben gekommen. Wie die Polizei im Oman auf X mitteilte, kenterte ein Boot mit einer Gruppe von insgesamt 25 französischen Urlaubern sowie einem Reiseleiter und dem Kapitän an Bord. Zwei weitere Touristen hätten leichte Verletzungen erlitten.

Der Zivilschutz gab an, dass sich das Unglück im Gouvernement Maskat im Nordosten des Landes zutrug. Lokale Medien berichteten, dass das Boot auf dem Weg zu den Daimanijat-Inseln, nordöstlich der Hauptstadt Maskat, war. Die Inseln sind bekannt für ihre fast unberührte Natur und Unterwasserwelt. (pre/sda)

