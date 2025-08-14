freundlich30°
Vier Leichen in Seine bei Paris entdeckt

French police patrol on boat the River Seine during the inaugural mass of France&#039;s iconic Notre Dame Cathedral in Paris, Sunday, December 8, 2024. (AP Photo/Bernat Armangue)
Die Leichen waren laut der Zeitung «Le Parisienne» schon seit mehreren Tagen im Wasser. (Symbolbild)Bild: keystone

14.08.2025, 13:4214.08.2025, 13:43
Mehr «International»

Unweit von Paris sind vier Leichen in der Seine gefunden worden. Eine Verbindung zwischen ihnen habe bisher nicht hergestellt werden können, teilte die Staatsanwaltschaft Créteil mit.

Die Beschaffenheit des Flusses an der Fundstelle in Choisy-le-Roi könne der Grund sein, warum die Leichen sich genau dort befanden. Woran die Menschen starben und wer sie sind, war zunächst ebenfalls unklar.

Der Zeitung «Le Parisien» zufolge handelt es sich bei den vier Toten allesamt um Männer. Drei von ihnen seien vollständig bekleidet gewesen. Einer habe weder Hose noch Unterhose am Körper gehabt. Die Leichen waren laut der Zeitung bereits seit mehreren Tagen im Wasser. Den Hinweis auf die Toten soll demnach ein Fahrgast gegeben haben, der angab, eine der Leichen aus einem Zug heraus in der Seine gesehen zu haben. Einsatzkräfte bargen die leblosen Körper am Mittwoch. (sda/dpa)

