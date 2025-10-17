Der US-Präsident hat den Haushalt der Vereinigten Staaten auf den Kopf gestellt. Bild: keystone

So viel haben die USA mit Trumps Strafzöllen bisher verdient – und dahin floss das Geld

Das Treasury Department hat gute Nachrichten für den US-Präsidenten: Das US-Haushaltsdefizit sank im Jahr 2025 um 41 Milliarden Dollar. Dies zeigen die neuesten Zahlen, welche jährlich von Oktober bis September erhoben werden. Woher kommt das zusätzliche Geld? Aus stark gestiegenen Zolleinnahmen – und Einsparungen im Bildungsbereich. Ein Überblick:

Die Strafzölle

Als Donald Trump am «Liberation Day» im April seine Strafzölle auf Freund und Feind kommunizierte, versprach er massive Mehreinnahmen. Dies scheint sich aktuell zu bewahrheiten, wie die folgenden Zahlen zeigen:

Insgesamt nahmen die USA in diesem Geschäftsjahr 195 Milliarden Dollar durch Zölle ein. Das ist eine Steigerung von 250 Prozent oder 118 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahr, wie Reuters schreibt.

Die Steuern

Donald Trump beim Unterschreiben der «Big Beautiful Bill». Bild: keystone

Ein Teil dieser Mehreinnahmen wurde von einer anderen Massnahme ausgeglichen. Durch die «Big Beautiful Bill» sanken die Einnahmen durch die Unternehmenssteuern im Jahresvergleich um satte 79 Milliarden Dollar.

Gestiegen sind dafür erneut die Einnahmen aus der Individualbesteuerung.

Die Unternehmenssteuern machen in den USA einen eher kleinen Anteil am Fiskus aus. Die Individualsteuern fallen da schon stärker ins Gewicht.

Die Kürzungen

Die Bildungseinrichtungen kommen in den USA unter den Sparhammer. Bild: keystone

Die «Big Beautiful Bill» beinhaltet auch Sparmassnahmen – und das nicht zu knapp. Am stärksten betroffen ist der Bildungssektor. Hier wurden im Geschäftsjahr 2025 insgesamt 233 Milliarden US-Dollar eingespart (-87 Prozent).

Gestiegen sind dafür die Zinskosten der Staatsschulden (+7 Prozent) sowie die Sozialausgaben (+8 Prozent). Maya MacGuineas, die Präsidentin des «Committee for a Responsible Federal Budget», meint deshalb zu Reuters:

«Die gute Nachricht ist, dass die Zölle mehr Geld abwerfen, aber alle wichtigen Ausgabekategorien sind gestiegen, wobei die obligatorischen Ausgaben und Zinsen deutlich zugenommen haben. Die Fundamentaldaten bleiben weiterhin äusserst besorgniserregend.»