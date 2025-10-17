wechselnd bewölkt
Ukrainische Familie wird in SBB-Zug in Bern von Russe verbal angegriffen

Video: instagram/Hanna Dedial

Russe bedroht Ukrainer in SBB-Zug in Bern: «Raus hier, bevor dein Kind verletzt wird!»

Am Montagabend wurde im Zug von Interlaken nach Spiez eine junge ukrainische Familie von einem Mann bedroht. Der Angreifer wurde gegenüber der Familie ausfällig, nachdem er hörte, dass sie Ukrainisch untereinander sprachen.
17.10.2025, 11:1817.10.2025, 11:18

Wie die Frau in der Caption des Videos schrieb, habe der Angreifer ihr das Handy aus der Hand geschlagen. Daraufhin hätten sie, ihr einjähriges Kind und ihr Mann das Abteil gewechselt, während Zeugen die Polizei alarmierten.

Morddrohungen und Beleidigungen

Der Angreifer hat laut der Familie aus dem Nichts begonnen, sie zu beschimpfen. Er unterstellt dem Familienvater, kein Schweizer Bürger zu sein, er selbst hätte jedoch die Schweizer Staatsbürgerschaft. Er redet davon, dass der Familienvater im Schützengraben sitzen müsse und spricht Morddrohungen gegen die Familie aus. Dazwischen prostet er seiner Begleiterin zu, die bei ihm im Abteil sitzt, bis er sich wieder daran macht, die ukrainische Familie zu bedrohen. Er spricht davon, dass er die Familie «fertigmachen» und alle töten würde, und fordert die Familie auf, den Zug zu verlassen, «ehe ihr Kind verletzt würde».

Ermittlungen laufen

Die Berner Kantonspolizei bestätigte den Vorfall gegenüber «20 Minuten». Die Ermittlungen würden laufen. In den Kommentaren zum Video, das auf verschiedenen Kanälen bei Instagram und Telegram verbreitet wurde und viral ging, finden sich diverse Kommentare von Ukrainerinnen und Ukrainer, die schildern, mit dem Mann und seiner Begleitung ähnliche negative Erlebnisse gehabt zu haben. Wie der Angreifer im Video sagt, ist er Russe.
(hde)​

Video: instagram/Hanna Dedial

    Die beliebtesten Kommentare
    avatar
    Elpolloloco
    17.10.2025 11:25registriert Dezember 2016
    Wow. Offenbar leider nicht nur die russische Intelligenzija bei uns gelandet. Ich wäre glücklich, wenn der Kerl die Schweiz verlassen müsste, ich meine, Kindern mit dem Tod drohen, das übersteigt einfach alles halbwegs Nachvollziehbare.
    560
    Melden
    Zum Kommentar
    avatar
    BenFränkly
    17.10.2025 11:24registriert Juni 2017
    Verhaften, verurteilen & für seine verbrecherische Art ordentlich bestrafen, wie es das Gesetz vorsieht. Hoffe er wird vom Richter nach Russland zurückgeschickt.
    521
    Melden
    Zum Kommentar
    avatar
    heynei
    17.10.2025 11:26registriert Juni 2023
    Ich hoffe schon, dass das ein Nachspiel gibt.
    470
    Melden
    Zum Kommentar
    9
