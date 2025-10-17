Video: instagram/Hanna Dedial

Russe bedroht Ukrainer in SBB-Zug in Bern: «Raus hier, bevor dein Kind verletzt wird!»

Am Montagabend wurde im Zug von Interlaken nach Spiez eine junge ukrainische Familie von einem Mann bedroht. Der Angreifer wurde gegenüber der Familie ausfällig, nachdem er hörte, dass sie Ukrainisch untereinander sprachen.

Wie die Frau in der Caption des Videos schrieb, habe der Angreifer ihr das Handy aus der Hand geschlagen. Daraufhin hätten sie, ihr einjähriges Kind und ihr Mann das Abteil gewechselt, während Zeugen die Polizei alarmierten.

Morddrohungen und Beleidigungen

Der Angreifer hat laut der Familie aus dem Nichts begonnen, sie zu beschimpfen. Er unterstellt dem Familienvater, kein Schweizer Bürger zu sein, er selbst hätte jedoch die Schweizer Staatsbürgerschaft. Er redet davon, dass der Familienvater im Schützengraben sitzen müsse und spricht Morddrohungen gegen die Familie aus. Dazwischen prostet er seiner Begleiterin zu, die bei ihm im Abteil sitzt, bis er sich wieder daran macht, die ukrainische Familie zu bedrohen. Er spricht davon, dass er die Familie «fertigmachen» und alle töten würde, und fordert die Familie auf, den Zug zu verlassen, «ehe ihr Kind verletzt würde».

Ermittlungen laufen

Die Berner Kantonspolizei bestätigte den Vorfall gegenüber «20 Minuten». Die Ermittlungen würden laufen. In den Kommentaren zum Video, das auf verschiedenen Kanälen bei Instagram und Telegram verbreitet wurde und viral ging, finden sich diverse Kommentare von Ukrainerinnen und Ukrainer, die schildern, mit dem Mann und seiner Begleitung ähnliche negative Erlebnisse gehabt zu haben. Wie der Angreifer im Video sagt, ist er Russe.

