Wut, Krawalle und Proteste: Frankreich ist wütend!

Müll, Krawalle und Proteste: Die Wut in Frankreich eskaliert

Die umstrittene Rentenreform in Frankreich wurde am Donnerstag angenommen. Die französische Bevölkerung ist wütend und Paris versinkt im Müll.

Ganz Frankreich scheint zurzeit wütend zu sein. Zurecht? Am Donnerstag wurde nämlich die umstrittene Rentenreform angenommen. Nun kam es von Marseille - Paris zu heftigen Protesten. Damit noch nicht genug: Seit dem 6. März streikt in Paris die städtische Müllabfuhr. Nun scheint die Stadt im Müll zu versinken. Wir fassen zusammen was in Frankreich los ist:

Warum wird in Frankreich demonstriert?

Seit Februar 2023 kommt es in Frankreich immer wieder zu Demonstrationen. Der Grund: Der französische Präsident Emmanuel Macron wollte das Pensionsalter erhöhen. Ausserdem soll die Zahl der nötigen Einzahlungsjahre für eine volle Rente schneller steigen. Ab 2027 muss man neu 43 Jahre statt bisher 42 Jahre gearbeitet haben, um mit 64 die volle Rente zu erhalten.

Damit war die französische Bevölkerung nicht einverstanden: Rund 70 Prozent der Bevölkerung sprachen sich dagegen aus.

Mit 62 Jahren ist das Rentenalter in Frankreich tiefer als in den meisten europäischen Ländern. Italien, Deutschland und Spanien haben das Rentenalter bereits auf 67 erhöht. In Grossbritanien liegt es bei 66 Jahren.

Alles im Detail: 1 Millionen gehen in Frankreich auf die Strasse – das steckt dahinter

Die Rentenreform wurde angenommen

Bild: keystone

Die französische Regierung hat am Donnerstagnachmittag entscheiden, die umstrittene Rentenreform durchzuboxen. Dies ohne die eigentlich anstehende Abstimmmung in der Nationalversammlung. Sie griff zu einem Sonderartikel der Verfassung, um das wichtigste Reformprojekt von Präsident Emmanuel Macron umzusetzten. Das Rentenalter wird dadurch von 62 auf 64 Jahre erhöht.

Wer abschlagsfrei in Rente gehen möchte, muss nun 43 Jahre lang Beiträge gezahlt haben. Wer das schafft, soll aber in Zukunft eine höhere Mindestrente von 1.200 Euro bekommen. Längeres Arbeiten soll ausserdem helfen, das erwartete Defizit der Rentenkassen auszugleichen.

Wut, Krawalle und Proteste

In Paris kam es nach dem Entscheid der Rentenreform zu heftigen Demonstrationen. Bild: AP

Die Französische Bevölkerung ist wütend über den Entscheid. Am Donnerstagabend sind bei einer Protestkundgebung in Paris 217 Menschen von der Polizei festgenommen worden. Im Zentrum der Hauptstadt sei es auf dem Platz de la Concorde zu Ausschreitungen gekommen. Die Bereitschaftspolizei setzte nach Medienberichten Wasserwerfer und Tränengas ein, um den Platz zu räumen. Demonstrierende hatten dort unter anderem Holzpaletten in Brand gesetzt und Gegenstände auf die Polizei geworfen. Insgesamt seien 6000 Teilnehmer gezählt worden.

Die Proteste in Paris. Bild: EPA

Auch in anderen französischen Städten wie Marseille, Dijon, Nantes, Rennes, Rouen, Grenoble, Toulouse und Nizza kam es zu Protesten. Die Gewerkschaften riefen für den kommenden Donnerstag zu einem neuen landesweiten Streik- und Protesttag auf. Millionen von Menschen waren bereits gegen das Reformvorhaben auf die Strasse gegangen.

«Frankreich sagt Nein»: Auch in Marseille kam es am Donnerstag zu Protesten. Bild: AP

Innenminister Gérald Darmanin wies unterdessen die Polizei an, die Parlamentsabgeordneten angesichts der anhaltenden Proteste besonders zu schützen. Die Parlamentarier seien Bedrohungen, Beleidigungen und Sachbeschädigungen ausgesetzt, schrieb der Minister, wie France Info berichtete.

Paris versinkt im Müll

Seit dem 6. März streikt die städtische Müllabfuhr, um gegen die Rentenreform der Regierung zu protestieren. Der Streik soll bis am 20. März fortgesetzt werden, haben Mitarbeitende der Müllabfuhr angekündigt.

Paris versinkt im Müll. Seit dem 6. März streikt die Müllabfuhr. Bild: EPA

Das Resultat des Streikes riecht man. Wortwörtlich. In vielen Vierteln von Paris quellen Container über und der Abfall türmt sich. In den ersten acht Tagen soll sich rund 5600 Tonne Müll angehäuft haben. Der Regen in den letzten Tag hat den Müll durchnässt und den Geruch verschlimmert.

Einige Menschen kämen kaum noch zur Haustüre. Bild: AP

Laut französischen Medien gäbe es überall in der Stadt nun Ratten. Die Aussicht aus Caffés sei versperrt und einige Menschen kämen kaum noch zur Haustüre.

