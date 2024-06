Schloss Versailles wegen Feuer kurzzeitig evakuiert

Das Schloss Versailles bei Paris ist wegen eines Brandes am Dienstag kurzzeitig evakuiert worden. Wie die französische Feuerwehr mitteilte, gab es weder Verletzte noch Schäden an der Sammlung. Das Feuer brach demnach auf einer Baustelle am Dach des Hauptgebäudes aus.

So stimmte die Schweiz am Sonntag ab – die Schlussresultate

Weltwirtschaft stabilisiert sich laut Weltbank-Prognose auf niedrigem Niveau

Die Weltwirtschaft stabilisiert sich einer Prognose der Weltbank zufolge trotz geopolitischer Spannungen und hoher Zinsen erstmals seit drei Jahren wieder - allerdings auf niedrigem Niveau. Wie im vergangenen Jahr werde die Weltwirtschaft in diesem Jahr um 2,6 Prozent wachsen, teilte die Weltbank in Washington am Dienstag mit. Damit hob sie Prognose für 2024 im Vergleich zum Januar leicht an (plus 0,2 Prozentpunkte).