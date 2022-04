Französische Schauspiellegende Alain Delon bittet um Sterbehilfe

Er gilt als einer der grössten Filmstars Frankreichs und führte ein aufregendes Leben. Doch mit 86 Jahren sehnt sich Alain Delon nach dem Tod. Wie er stirbt, will der Schauspieler selbst entscheiden.

Alain Delon und sein Sohn Anthony. Bild: keystone

Man nannte ihn den James Dean des französischen Films, er wurde zum «schönsten Mann der Welt» gekürt und hatte Affären mit Ikonen wie Romy Schneider . Alain Delon kann auf ein erfülltes Leben zurückblicken – dem er nun selbstbestimmt ein Ende setzen möchte.

Der 86-Jährige habe ihn um Sterbehilfe gebeten, offenbarte sein Sohn Anthony Delon laut der spanischen Zeitung «Marca» in einem Interview mit «RTL Channel». Sein Vater habe diesen Wunsch geäussert und ihn angewiesen, alle nötigen Schritte einzuleiten, bestätigte der ebenfalls als Schauspieler tätige Franzose. Da Alain Delon in der Schweiz lebt, sei dies legal.

«Wir haben das Recht, friedlich aus dieser Welt zu scheiden»

Sogar eine Abschiedsbotschaft habe der Filmstar bereits verfasst, die die Zeitung veröffentlichte. «Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich über die Jahre begleitet und grossartig unterstützt haben. Ich hoffe, dass zukünftige Schauspieler in mir ein Vorbild nicht nur am Arbeitsplatz, sondern im Alltag, zwischen Siegen und Niederlagen finden können. Danke. Euer Alain Delon», heisst es darin.

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich der Schauspieler in einem Interview für Sterbehilfe ausgesprochen und erklärt, dieser Schritt sei «das Logischste und Natürlichste, was man tun kann. Ab einem bestimmten Alter und einem bestimmten Zeitpunkt haben wir das Recht, friedlich aus dieser Welt zu scheiden, ohne die Unterstützung eines Krankenhauses oder lebenserhaltender Geräte.»

Seine Frau starb an Krebs

Er selbst habe dabei zusehen müssen, wie dies seiner Frau verwehrt blieb. Nathalie Delon starb im Januar 2021 an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Auch sie habe den Wunsch gehabt, ihr Leben vorher zu beenden, konnte aufgrund der Gesetzeslage in Frankreich aber keine Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Darüber sei Alain Delon nie hinweg gekommen.

Zudem setze ihm seine eigene Gesundheit immer mehr zu. 2019 erlitt er mehrere Schlaganfälle und eine Hirnblutung. Seitdem soll der 86-Jährige körperlich stark eingeschränkt sein.

(jdo,t-online)