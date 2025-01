Rechtsextremer Jean-Marie Le Pen beigesetzt

Le Pen wird in Trinite-sur-Mer zu Grabe getragen. Bild: keystone

Der französische Rechtsextreme Jean-Marie Le Pen ist in der Bretagne beigesetzt worden. Der Gründer der inzwischen in Rassemblement National umbenannten Partei Front National (FN) starb am Dienstag im Alter von 96 Jahren.

Für die Beisetzung waren rund 100 Polizisten im Einsatz. Zuvor verhängten die Behörden ein Demonstrationsverbot: Befürchtet wurden politische Kundgebungen von Gegnern und Befürwortern Le Pens. Am Dienstag hatten Hunderte Menschen die Nachricht von Le Pens Tod mit Jubel und Feuerwerk aufgenommen. (sda/dpa)