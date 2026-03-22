meist klar
DE | FR
burger
International
Frankreich

Kommunalwahlen in Frankreich: Sozialisten in Paris und Marseille vorne

Kommunalwahlen in Frankreich: Sozialisten in Paris und Marseille vorne

22.03.2026, 21:3122.03.2026, 21:42
epa12841075 Emmanuel Gregoire (L), candidate for the Socialist Party (PS) and the left-wing coalition in the 2026 Paris municipal elections, and 12th district candidate Lucie Castets (R) leave after v ...
Die Liste von Emmanuel Grégoire kam laut Hochrechnungen auf 51 Prozent der Stimmen.Bild: keystone

Bei den französischen Kommunalwahlen haben sich die Sozialisten und Verbündete ersten Hochrechnungen zufolge in Paris und Marseille durchgesetzt. Marseilles bisheriger Bürgermeister Benoît Payans Liste könnte demnach 53 beziehungsweise 54,6 Prozent der Stimmen erhalten haben, gaben die Meinungsforschungsinstitute Ifop und Ipsos an. Sein rechtsnationaler Gegenspieler Franck Allisio vom Rassemblement National, der in der ersten Wahlrunde noch knapp hinter ihm gelandet war, käme demnach auf 41,5 beziehungsweise 39,1 Prozent der Stimmen.

Auch in der Hauptstadt, wo bis zuletzt völlig unklar war, wie die Wahl ausgehen könnte, haben die Sozialisten demnach die Führung des Rathauses verteidigt. Die Liste von Emmanuel Grégoire kam laut Hochrechnungen von Ifop und Ipsos auf 51,1 beziehungsweise 51,8 Prozent der Stimmen. Die Konservative und ehemalige Kulturministerin Rachida Dati dürfte mit ihrer Liste demnach abgeschlagen bei nur 38,4 bis 39,6 Prozent landen. Für die Konservativen und auch das Mitte-Lager, die gemeinsam einen Machtwechsel in Paris einleiten wollten, ist das ein herber Rückschlag.

Bei den Kommunalwahlen stimmen die Einwohnerinnen und Einwohner Frankreichs nicht direkt für einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin. Sie wählen die Mitglieder des künftigen Rathauses, die dann ihren Chef oder ihre Chefin wählen. Da die Liste, die vorne landet, aber eine feste Zahl an Sitzen im Rat obendrauf bekommt, stellt diese Liste in der Regel auch den Bürgermeister. (sda/dpa)

Mehr dazu:

Kampf um Grossstädte: Frankreich vor wichtiger Wahl am Sonntag
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
US-Probleme: «Trump scheint noch in klassischen Mustern der Kriegsführung zu denken»
Der Politologe und Iranist Mahdi Rezaei-Tazik von der Uni Bern erklärt im Interview, wie der Machtapparat den US-israelischen Angriffen trotzt, warum auch Europa leidet – und wie es mit der Demokratiebewegung weitergehen könnte.
«Getötet»: Ein roter Kreis nach dem anderen füllt das Organigramm der iranischen Führung. Seit drei Wochen machen Israel und die USA gezielt Jagd auf die Köpfe der Theokratie.
Zur Story