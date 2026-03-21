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Bagdad: Irakischer Geheimdienstoffizier getötet

Irakischer Offizier bei Angriff auf Geheimdienst-Gelände getötet

21.03.2026, 12:5821.03.2026, 12:58

Bei einem Angriff auf das Gelände des Nationalen Nachrichtendienstes in der irakischen Hauptstadt Bagdad ist ein Offizier getötet worden. Der Geheimdienst sprach von einem «terroristischen Angriff, der von gesetzlosen Gruppen verübt wurde». Zunächst war unklar, wer für den Angriff verantwortlich war.

Dieser wurde als Versuch gewertet, den Nachrichtendienst von seiner Arbeit abzuhalten, wie es hiess. Die Behörde betonte, man werde die Täter verfolgen, festnehmen und der Justiz überstellen.

Zuvor hatte die irakische Nachrichtenagentur INA berichtet, dass eine Drohne auf dem Gelände des Hauptquartiers des Geheimdienstes im Stadtteil Mansur in Bagdad abgestürzt sei. Ob es einen Zusammenhang zum Iran-Krieg gibt, vor dessen Hintergrund es im Irak wiederholt zu Angriffen proiranischer Milizen kam, ist unklar. (sda/dpa)

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